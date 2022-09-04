В Симферополе раздались взрывы
В ночь с 3 на 4 сентября в Симферополе раздались взрывы
Об этом сообщают местные telegram-каналы.
Информация о взрывах поступила около 23:00. Жители временно оккупированного Симферополя массово пишут, что слышали взрывы и надеются, что это работа российского ПВО.
Видео:
- 31 августа Главное управление разведки ВСУ обратилось к крымчанам с просьбой сообщать о "самых популярных" местах "бархатного сезона".
- 31 августа разведка сообщила , что Российская Федерация планирует перебросить на территорию временно оккупированного Крыма москвичей и питерцев. Также доукомплектовывать воинские части российских вооруженных сил будут 1200 срочников.
- Россияне в оккупированном Крыму начали размещать военные склады и склады оружия на базе складов с углем или свинофермах, чтобы запутать украинское войско.
- Во временно оккупированном Крыму в поселке Красногвардейское сегодня, 31 августа, с 6 утра горела российская нефтебаза.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.29Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное