Симферополь

Об этом сообщают местные telegram-каналы.

Информация о взрывах поступила около 23:00. Жители временно оккупированного Симферополя массово пишут, что слышали взрывы и надеются, что это работа российского ПВО.

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31 августа Главное управление разведки ВСУ обратилось к крымчанам с просьбой сообщать о "самых популярных" местах "бархатного сезона".

31 августа разведка сообщила , что Российская Федерация планирует перебросить на территорию временно оккупированного Крыма москвичей и питерцев. Также доукомплектовывать воинские части российских вооруженных сил будут 1200 срочников.

Россияне в оккупированном Крыму начали размещать военные склады и склады оружия на базе складов с углем или свинофермах, чтобы запутать украинское войско.

Во временно оккупированном Крыму в поселке Красногвардейское сегодня, 31 августа, с 6 утра горела российская нефтебаза.

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