В Симферополе оккупанты задержали адвокатов крымских татар и требовали от них раздеться
В Симферополе в так называемом Центральном отделе полиции №3 силовики пытались раздеть адвокатов, защищающих права фигурантов Красногвардейского дела "Хизб ут-Тахрир"
Об этом сообщает "Крымская солидарность".
"В "Центральном отделе полиции №3" города Симферополя сотрудники заставляли раздеться адвокатов Эдема Семедляева и Назыма Шеихмамбетова. Они прибыли туда, чтобы оказать юридическую помощь задержанным крымским татарам и журналистам", - рассказала правозащитница Лутфие Зудиева, добавив, что адвокаты отказались выполнять приказ силовиков.
Поэтому на Семедляева составили админпротокол за неповиновение "правоохранительным органам".
- Напомним, что 25 октября силовики провели массовые задержания крымских татар в здании Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе.
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