В Симферополе оккупанты задержали адвокатов крымских татар и требовали от них раздеться

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"В "Центральном отделе полиции №3" города Симферополя сотрудники заставляли раздеться адвокатов Эдема Семедляева и Назыма Шеихмамбетова. Они прибыли туда, чтобы оказать юридическую помощь задержанным крымским татарам и журналистам", - рассказала правозащитница Лутфие Зудиева, добавив, что адвокаты отказались выполнять приказ силовиков.

Поэтому на Семедляева составили админпротокол за неповиновение "правоохранительным органам".

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