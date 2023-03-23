В Симферополе и Севастополе продолжается сопротивление: активисты опубликовали фото проукраинских символов в городах
Во временно оккупированных городах Крыма, в Симферополе и Севастополе появились проукраинские открытки, граффити и ленты
Об этом сообщили активисты "Желтой ленты".
"Несмотря на испытания и трудности, с которыми сталкиваются активисты "Желтой Ленты", движение сопротивления с каждым днем становится все больше. В городах временно оккупированного Крыма появляются открытки, граффити и ленты, что в очередной раз доказывает оккупантам, что им здесь не место" , – утвердили активисты.
- В среду, 22 марта, во временно оккупированном Крыму неизвестные сломали несколько радиостанций и запустили сообщение об эвакуации из-за паромных переправ.
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