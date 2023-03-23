Об этом сообщили активисты "Желтой ленты".

"Несмотря на испытания и трудности, с которыми сталкиваются активисты "Желтой Ленты", движение сопротивления с каждым днем становится все больше. В городах временно оккупированного Крыма появляются открытки, граффити и ленты, что в очередной раз доказывает оккупантам, что им здесь не место" , – утвердили активисты.