В Силы терробороны в Украине вступили 37 тысяч человек
Министр обороны говорит, что сейчас украинцы находятся на этапе, когда необходимо повысить координацию созданных подразделений, организовать их действия в рамках единого замысла под руководством Командования ВСУ
Об этом Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook.
"Более 60 часов Украина дает отпор российским оккупантам. Грозной силой, которая уничтожает врага, стали подразделения украинской территориальной обороны, – говорит Министр обороны Украины Алексей Резников. – В ряды Сил ТРО ВСУ уже вступили десятки тысяч человек. Сейчас мы находимся на этапе, когда нужно повысить координацию созданных подразделений, организовать их действия в рамках единого плана под управлением Командования ВСУ”.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный добавил, что в Силы терробороны в Украине вступили уже 37 тысяч человек.
Отметим, что по согласованию с Командующим Сил ТрО бригадным генералом Юрием Галушкиным принято решение о развертывании сети добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ).
"Согласно положениям ст.8 Закона Украины "Об основах национального сопротивления", деятельность добровольческих формирований территориальных громад осуществляется под непосредственным руководством и контролем командира воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины по территориальному принципу". То есть в вашем районе или регионе. Уже сейчас вы можете приобщаться к устройству блокпостов, блокировке перемещений колонн техники врага, выполнять другие поставленные командованием Сил ТрО задачи, используя собственное оружие. Чтобы получить серьезное оборонительное оружие, ДФТГ должно быть соответствующим образом оформлено. И вовлечено в единый план действий", – добавляет Алексей Резников.
Для создания ДФТГ в поселке, городке, громаде, алгоритм такой:
• инициативная группа вместе с руководителем органа местного самоуправления подает предложение командиру соответствующего подразделения Сил ТрО (батальона, бригады), действующему на территории. Адреса подразделений можно проверить на сайте Сил ТрО – www.sprotyv.in.ua.
• На основании проявленной инициативы Командующий Сил ТРО принимает решение о создании ДФТГ и назначении командира. Это решение одобряет Главнокомандующий Вооруженными Силами. Он также принимает решение по обеспечению ДФТГ теми или иными видами вооружения.
Сеть ДФТГ будет важным фактором противодействия враждебным диверсантам, а также будет нарушать логистику оккупантов.
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