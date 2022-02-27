В Силы терробороны в Украине вступили 37 тысяч человек

Об этом Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook.

"Более 60 часов Украина дает отпор российским оккупантам. Грозной силой, которая уничтожает врага, стали подразделения украинской территориальной обороны, – говорит Министр обороны Украины Алексей Резников. – В ряды Сил ТРО ВСУ уже вступили десятки тысяч человек. Сейчас мы находимся на этапе, когда нужно повысить координацию созданных подразделений, организовать их действия в рамках единого плана под управлением Командования ВСУ”.



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный добавил, что в Силы терробороны в Украине вступили уже 37 тысяч человек.

Отметим, что по согласованию с Командующим Сил ТрО бригадным генералом Юрием Галушкиным принято решение о развертывании сети добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ).

"Согласно положениям ст.8 Закона Украины "Об основах национального сопротивления", деятельность добровольческих формирований территориальных громад осуществляется под непосредственным руководством и контролем командира воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины по территориальному принципу". То есть в вашем районе или регионе. Уже сейчас вы можете приобщаться к устройству блокпостов, блокировке перемещений колонн техники врага, выполнять другие поставленные командованием Сил ТрО задачи, используя собственное оружие. Чтобы получить серьезное оборонительное оружие, ДФТГ должно быть соответствующим образом оформлено. И вовлечено в единый план действий", – добавляет Алексей Резников.

Для создания ДФТГ в поселке, городке, громаде, алгоритм такой:

• инициативная группа вместе с руководителем органа местного самоуправления подает предложение командиру соответствующего подразделения Сил ТрО (батальона, бригады), действующему на территории. Адреса подразделений можно проверить на сайте Сил ТрО – www.sprotyv.in.ua.

• На основании проявленной инициативы Командующий Сил ТРО принимает решение о создании ДФТГ и назначении командира. Это решение одобряет Главнокомандующий Вооруженными Силами. Он также принимает решение по обеспечению ДФТГ теми или иными видами вооружения.

Сеть ДФТГ будет важным фактором противодействия враждебным диверсантам, а также будет нарушать логистику оккупантов.

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