В Силах обороны заметили, что атаками дронов враг пытается подобрать новую тактику будущих поражений

Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.

"Недооценивать врага нельзя. Мы видим, что он думает о том, чем в будущем будет атаковать. Также отслеживаем активность грузовых бортов опять-таки по маршрутам Тегеран-Москва. Это может свидетельствовать о том, что в РФ возобновляют партию дронов Shahed или дополнительных запчастей для их производства на российской территории", - отметила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Наталья Гуменюк добавила, что анализируя вражеские атаки в сентябре, было отражено около 300 дронов Shahed в зоне ответственности Сил обороны юга. Это говорит о массированном применении противником такого вида вооружения, которое очевидно дешевле использования ракет. Но если составлять предыдущие атаки на Одесчину, то они были плотно смешаны, то есть дроны Shahed и ракеты разных конфигураций.

"По всей вероятности, что в течение таких атак также происходит подбор тактики будущих поражений. Потому что очевидно, что враг анализирует, как и мы, результативность нашего противодействия. То есть силы ПВО на данном этапе демонстрируют 70-80% убытков , поэтому противник будет выискивать новую тактику ", – резюмировала Гуменюк.

29 сентября россияне запустили ударные БПЛА для обстрела Украины. Есть попадание в объект инфраструктуры в Винницкой области. Из-за российской атаки задерживается ряд поездов.

В ночь на 30 сентября россияне атаковали 4 0 ударными БПЛА территорию Украины. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 30 вражеских дронов типа Shahed-131/136



