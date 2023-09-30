В Силах обороны заметили, что атаками дронов враг пытается подобрать новую тактику будущих поражений
Наталья Гуменюк, начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга, отметила, что противник, нанося плотные и смешанные удары, анализирует работу украинской ПВО и выискивает новую тактику ракетных и дроновых атак
Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.
"Недооценивать врага нельзя. Мы видим, что он думает о том, чем в будущем будет атаковать. Также отслеживаем активность грузовых бортов опять-таки по маршрутам Тегеран-Москва. Это может свидетельствовать о том, что в РФ возобновляют партию дронов Shahed или дополнительных запчастей для их производства на российской территории", - отметила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.
Наталья Гуменюк добавила, что анализируя вражеские атаки в сентябре, было отражено около 300 дронов Shahed в зоне ответственности Сил обороны юга. Это говорит о массированном применении противником такого вида вооружения, которое очевидно дешевле использования ракет. Но если составлять предыдущие атаки на Одесчину, то они были плотно смешаны, то есть дроны Shahed и ракеты разных конфигураций.
"По всей вероятности, что в течение таких атак также происходит подбор тактики будущих поражений. Потому что очевидно, что враг анализирует, как и мы, результативность нашего противодействия. То есть силы ПВО на данном этапе демонстрируют 70-80% убытков , поэтому противник будет выискивать новую тактику ", – резюмировала Гуменюк.
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