В Силах обороны юга отметили факторы, при которых может действовать навигационный коридор в Черном море

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Навигационный коридор, который был предложен для возобновления судоходства в нашей стране, обеспечивается Силами обороны Украины в смысле безопасности. То есть это не регулярное движение, которое работает по графику. А это возможный и альтернативный вариант, предложенный в условиях войны, в том числе минной и авиационной опасности. Только в условиях благоприятного совпадения всех компонентов, к которым относятся, кстати, и экономический компонент, и погодный, и безопастностный, и еще многие факторы, может происходить движение судов", - пояснила капитан 1-го ранга.

По ее словам, только тогда, когда есть разрешение от Сил обороны, можно говорить о следовании судов, то есть при условиях, когда судно может безопасно добраться хотя бы до территориальных вод других государств.

"Угроза с воздуха никуда не делась. Тактическая авиация врага давит и продолжает облеты и в направлении навигационного коридора, где сбрасывает неизвестные взрывные устройства и управляемые авиабомбы. Этот коридор не является зерновым коридором, соответственно, Украинская ассоциация зерна не может им управлять, а может воспользоваться им на общих условиях. Этот коридор не работает в открытом режиме по какому-либо графику, информация по его функционированию достаточно ограничена и предоставляется непосредственным участникам процесса следования судов.Навигационный, фактически гуманитарный, коридор функционирует на условиях безопасности и дает возможность следовать грузам и восстанавливать понемногу судоходство Украине", - резюмировала Наталья Гуменюк.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-Морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. 12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после объявления Россией о прекращении действия зернового соглашения.

По состоянию на начало октября все три черноморских порта Украины, Одесса, Пивденный и Черноморск, вопреки угрозам России, возобновили прием судов для экспорта зерна.

По состоянию на 24 октября через новый зерновой коридор Украина экспортировала около 1,5 млн тонн зерна.

25 октября начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан первого ранга Наталья Гуменюк сообщила , что враг пытается дистанционно минировать район коридора в Черном море.