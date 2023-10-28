Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Силах обороны юга отметили факторы, при которых может действовать навигационный коридор в Черном море
Эксклюзив

В Силах обороны юга отметили факторы, при которых может действовать навигационный коридор в Черном море

28 октября, 2023 суббота
14:56
Война с Россией

Наталья Гуменюк, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга, отметила, что только с разрешением Сил обороны можно говорить о следовании судов по навигационному коридору, то есть при условиях, когда судно может безопасно добраться хотя бы до территориальных вод других государств

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Навигационный коридор, который был предложен для возобновления судоходства в нашей стране, обеспечивается Силами обороны Украины в смысле безопасности. То есть это не регулярное движение, которое работает по графику. А это возможный и альтернативный вариант, предложенный в условиях войны, в том числе минной и авиационной опасности. Только в условиях благоприятного совпадения всех компонентов, к которым относятся, кстати, и экономический компонент, и погодный, и безопастностный, и еще многие факторы, может происходить движение судов", - пояснила капитан 1-го ранга.

По ее словам, только тогда, когда есть разрешение от Сил обороны, можно говорить о следовании судов, то есть при условиях, когда судно может безопасно добраться хотя бы до территориальных вод других государств.

"Угроза с воздуха никуда не делась. Тактическая авиация врага давит и продолжает облеты и в направлении навигационного коридора, где сбрасывает неизвестные взрывные устройства и управляемые авиабомбы. Этот коридор не является зерновым коридором, соответственно, Украинская ассоциация зерна не может им управлять, а может воспользоваться им на общих условиях. Этот коридор не работает в открытом режиме по какому-либо графику, информация по его функционированию достаточно ограничена и предоставляется непосредственным участникам процесса следования судов.Навигационный, фактически гуманитарный, коридор функционирует на условиях безопасности и дает возможность следовать грузам и восстанавливать понемногу судоходство Украине", - резюмировала Наталья Гуменюк.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-Морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. 12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после объявления Россией о прекращении действия зернового соглашения.

По состоянию на начало октября все три черноморских порта Украины, Одесса, Пивденный и Черноморск, вопреки угрозам России, возобновили прием судов для экспорта зерна.

По состоянию на 24 октября через новый зерновой коридор Украина экспортировала около 1,5 млн тонн зерна.

25 октября начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан первого ранга Наталья Гуменюк сообщила , что враг пытается дистанционно минировать район коридора в Черном море.

Украина
экспорт зерна
Экономика
Чорное море
Читайте также:
відновлення Херсонщини
27 октября, 2023 пятница
Правительство увеличило зарплату работникам "Армии восстановления" в 1,5 раза
Олег Царьов
27 октября, 2023 пятница
В Ялте стреляли в коллаборанта Царева, СМИ пишут об операции СБУ
путін
28 октября, 2023 суббота
"Смерть" Путина – это предвыборная технология, - Данилов
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 37.99
  • EUR
    Покупка 39.45
    Продажа 40.49
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
28 октября
16:03
Обновлено
Украина и Нидерланды заключят двустороннее соглашение о гарантиях безопасности
16:02
OPINION
Партнеры из ЕС создадут 5-миллиардный фонд Ukraine Facility
16:01
Обновлено
ДТП
В Египте в результате ДТП погибли по меньшей мере 32 человека, 63 ранены
15:40
Starlink
Маск вернет интернет в сектор Газа. Говорит, что для гуманитарных организаций
15:16
Оккупанты под видом отопительного сезона проверяют заброшенные дома, а затем конфисковывают их, - ЦНС
15:14
Армия дронов: военные на Донецком направлении получили более 1,5 тыс. украинских беспилотников
15:12
Обновлено
Умерла иранская 16-летняя девушка, впавшая в кому после задержания полицией морали
14:50
грипп
Американский диетолог объяснил, почему куриный бульон обладает лечебными свойствами
14:46
Россияне ударили по Ивановке на Херсонщине: два человека ранены
14:33
Угрожают штрафами: россияне заставляют мужчин на ТОТ Херсонщины и Запорожье становиться на учет в военкоматах
14:25
Инфографика
Курс валют на 28 октября: за сколько можно купить доллар и евро
14:12
Эксклюзив
Иран пока придерживает "Хезболлу" на черный день, - израильский политолог Ханин
14:07
OPINION
"Услышьте ХАМАС". Роспропаганда оправдывает свой антисемитизм
13:58
Украинские спасатели будут учить коллег в Финляндии
13:48
Эксклюзив
Китай подтолкнул Путина на войну с Украиной, - Пионтковский
13:43
Обновлено
В Казахстане на шахте произошел пожар: погибли 32 человека
13:29
Израильский БПЛА предотвратил пуск противотанковых ракет из Ливана
13:28
В течение ночи ЦАХАЛ ударил по 150 подземным целям Газы, наземное наступление продолжается
12:42
Обесточены 300 тысяч потребителей в 14 областях: ситуация в энергосистеме по состоянию на 28 октября
12:35
Нафтогаз
Россияне бьют по объектам Нафтогаза почти еженедельно, - председатель правления
12:34
ЦАХАЛ ликвидировал главу ВМС ХАМАСа
12:31
Обновлено
ветер
В Киеве порывистый ветер повалил деревья: есть погибшие и травмированные
12:06
OPINION
Авдеевка и "ловушка Пригожина"
11:54
Эрдоган призвал Израиль "немедленно выйти из состояния безумия"
11:23
Россияне держат в Черном море подводный ракетоноситель
11:18
США и Китай увеличивают количество авиарейсов между странами, которые отменялись из-за Covid-19
11:05
Оккупанты не могут оправдать надежды Кремля на захват Авдеевки, - британская разведка
10:24
Венгрия
Венгрия не согласится на санкции против российского газа, нефти и атома, - глава МИД Венгрии
10:18
В центре Киева неизвестный напал с ножом на человека, правоохранители задержали подозреваемого
10:16
Латвийские пограничники обнаружили на границе с Беларусью двух мертвых мигрантов
10:16
Эксклюзив
Он себя еще покажет: дипломат Климкин о новом американском спикере Майке Джонсоне
10:08
OPINION
Я уже не верю, что государство снабдит меня оружием
10:00
28 октября День освобождения Украины от фашистских захватчиков
09:58
Обновлено
Умеров поговорил с Остином: речь шла о предстоящей встрече в формате "Рамштайн"
09:52
В России заявили о сбитых 6 беспилотниках в двух областях
09:30
Эксклюзив
У Бахмута враг пытается перехватить контроль за передним краем, - заместитель командира 3-й ОШБр
09:30
В Укрэнерго назвали количество крупных энергообъектов, которые РФ атаковала прошлой зимой
09:20
Обновлено
Украинская ПВО ночью над Днепропетровщиной уничтожила 3 вражеских ракеты
08:54
Израиль заявил о ликвидации руководителя военно-воздушных сил ХАМАС
08:38
ЮНИСЕФ потеряло связь со всеми своими работниками в Газе
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV