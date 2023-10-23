В Силах обороны сообщили о сбитии ночью 9 вражеских дронов на юге Украины

Об этом она рассказала в эфире Эспресо.

"Несмотря на то, что ночь была достаточно тревожной и беспокойной, Силы обороны работали результативно. Можно сказать, что атака дронами типа Shahed была отражена в полном объеме. В нашей зоне ответственности попаданий не допущено. 9 дронов были направлены по припортовой инфраструктуре и их работа была сосредоточена на заходе с Черного моря, где они и были встречены силами ПВО. 9:0 в нашу пользу", - отметила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Наталья Гуменюк напомнила, что всегда, когда работает ПВО, не исключены моменты падения обломков.

"Так произошло и в этот раз, обломки сбитого дрона повредили кровлю складского помещения припортовой инфраструктуры, вспыхнул пожар, но его оперативно ликвидировали пожарные. Никто из людей не пострадал. Еще один дрон долетел до Винницкой области, где его встретили наши защитники воздушного пространства", - рассказала Гуменюк.