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В Силах обороны сказали, почему на юге враг не может обеспечить логистику в темпе боевой работы

14 августа, 2023 понедельник
08:44
Война с Россией

Наталья Гуменюк, начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга, отметила, что у окупантов на юге ощущается снарядный голод, потому что они применяют их сейчас в два раза меньше, чем раньше

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"На Чонгарском и Геническом направлениях кафиры пытаются проводить ремонтные работы, которые очень усложнены повсюду замедленной их логистикой. Россияне подтянули на эти направления понтоны конструкции, из которых предпринимают попытки сформировать альтернативный мост для переправки техники. Основная враждебная логистика осуществляется по трассе М17 через Армянск, потому что это более надежный для них способ, но опасный, слишком близкий к силам обороны, которые там держат огневой контроль", - пояснила начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины.

Наталья Гуменюк добавила, что захватчики пытаются маскироваться под гражданских, скрываясь между автомобилями мирных жителей. А иногда загружают гражданский автотранспорт, таким образом, пытаясь обеспечить свои подразделения на левобережье.

"Хотя на левом берегу р. Днепр у оккупантов было накоплено немало запасов, но расходы у них сейчас увеличились. Поэтому мы наблюдаем, что противник в этой зоне испытывает снарядный голод, то есть логистика у них происходит не в темпе боевой работы. Видим, что на 60 обстрелов они сейчас применяют 300-400 снарядов, а это значит, что фактически в два раза меньше, чем раньше. Соответственно, можем заключить, что наша работа по вражеским складам с боеприпасами как полевых, так и стационарных была успешной", - подчеркнула Гуменюк.

Удары по Чонгарскому мосту

В ночь на 22 июня российские кафиры заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.

Утром 29 июля Силы обороны Украины нанесли новый успешный удар по Чонгарскому мосту. Информацию о точной работе ВСУ подтвердил Стратком вечером того же дня.

6 августа ракеты Сил обороны Украины поразили Чонгарский мост и мост через пролив Тонка, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой.

7 августа Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, сообщил, что Чонгарский мост пока закрыт, а по мосту в сторону Геническа уже двигаются небольшие БТРы оккупантов.


 

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