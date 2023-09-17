В Силах обороны рассказали, сколько военных сосредоточила РФ на Бахмутском направлении

Об этом заявил руководитель прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"52 тысячи личного состава и примерно 274 танка они там содержат. Более тысячи бронированных машин, также 150 артиллерийских систем и чуть более 120 систем реактивного залпового огня", - сказал он.

Также спикер подчеркнул, что всего на Восточном направлении враг сосредоточил около 150 тысяч оккупантов.

"Также они держат достаточно много своей техники. Около тысячи танков, около 3 тысяч боевых бронированных машин, тысяча артиллерийских систем и около 600 систем РСЗО. Мощная группировка, но мы не даем прорвать нашу оборону и продолжаем двигаться вперед с меньшими потерями", - добавил. Евлаш.