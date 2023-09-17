Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Силах обороны рассказали, сколько военных сосредоточила РФ на Бахмутском направлении

В Силах обороны рассказали, сколько военных сосредоточила РФ на Бахмутском направлении

17 сентября, 2023 воскресенье
11:43
Война с Россией

На Бахмутском направлении находятся 52 тысячи российских окупантов, а всего на восточном фронте Россия сосредоточила около 150 тысяч своих военных

Об этом заявил руководитель прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"52 тысячи личного состава и примерно 274 танка они там содержат. Более тысячи бронированных машин, также 150 артиллерийских систем и чуть более 120 систем реактивного залпового огня", - сказал он.

Также спикер подчеркнул, что всего на Восточном направлении враг сосредоточил около 150 тысяч оккупантов.

"Также они держат достаточно много своей техники. Около тысячи танков, около 3 тысяч боевых бронированных машин, тысяча артиллерийских систем и около 600 систем РСЗО. Мощная группировка, но мы не даем прорвать нашу оборону и продолжаем двигаться вперед с меньшими потерями", - добавил. Евлаш.

  • В Генштабе ВСУ информировали , что на утро воскресенья, 17 сентября, Силы обороны Украины продолжают вести оборону на востоке и юге Украины, наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. ВСУ держат инициативу на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
  • Также командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил , что на отрезке недавно деоккупированная Андреевка и Клищиевка, близ Бахмута, инициатива находится на стороне Сил обороны. Продолжается круглосуточная плановая работа по придавлению противника и движению вперед.
Украина
Россия
російська армія
военные силы Украины
окупанти
Бахмут
Читайте также:
Николай Княжицкий
Автор
16 сентября, 2023 суббота
Нестор Шуфрич задержан. Но задержание и приговор, вступивший в законную силу, не синонимы
16 сентября, 2023 суббота
Со следующего года въезд в ЕС будет через новую систему авторизации: как украинцам получить ее
17 сентября, 2023 воскресенье
В российском Орле сбитый беспилотник упал на нефтебазу: произошел пожар
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.39
  • EUR
    Покупка 40.32
    Продажа 41.28
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
17 сентября
13:00
"Военкоматы" на ВОТ изымают у предприятий автобусы и грузовики для армии оккупантов
12:39
F-16
Авиационная коалиция увеличивается, обучение украинских пилотов на F-16 продолжается, - Игнат
12:14
"Мариуполь. Сто ночей", "Наши мужчины и женщины": Международный кинофестиваль "Бруковка" объявил победителей
12:08
OPINION
В России откровенно заговорили о завоевании Европы
12:02
В РФ для запуска "Кинжалов" будут использовать усовершенствованный МиГ-31И
11:58
РФ распространяет фейк, что для прорыва их обороны ВСУ используют тактику "живого разминирования"
11:46
Обзор
НАТО говорит готовиться к длительной войне, Украина возвращает Крым, на Коломойского давит криминал. Акценты мировых СМИ 17 сентября
11:44
Инфографика
Курс валют на 17 сентября: сколько стоит доллар и евро
11:34
Анналена Бербок
"Совет Безопасности ООН, представляющий мир 20-го века, больше не уместен": Бербок призывает к фундаментальным реформам в ООН
11:30
Уровень льда вокруг Антарктиды упал рекордно низко, - спутниковые данные
10:41
разбился самолет
В Бразилии разбился самолет с туристами на борту: погибли все 14 человек
10:39
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
Враг держит в Черном море 9 кораблей, ракетоносители в пунктах базирования
10:18
Токмак
Россияне готовят Токмак стать "опорой" для второй линии обороны, - британская разведка
10:06
OPINION
Куда должно было идти НДФЛ, отобранное от местных общин
10:01
Российские войска за сутки атаковали 10 областей Украины: 2 человека погибли, 10 ранены
10:00
Эксклюзив
Оборона столицы и будущее фронта
09:53
На фото секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов
Данилов: промедление с современным вооружением – это поощрение РФ к дальнейшей войне
09:40
В российском Орле сбитый беспилотник упал на нефтебазу: произошел пожар
09:38
Силы обороны предусмотрели ночную атаку: Гуменюк рассказала детали тактики окупантов
09:12
Обновлено
Оккупанты обстреляли Харьков, на Одесщине повреждены сельское хозяйство и зернохранилище
09:02
Сенаторы призвали Байдена немедленно предоставить Украине ракеты ATACMS
09:00
Инфографика
Что нужно Украине для уничтожения Черноморского флота. Объясняем
09:00
17 сентября – День спасателя: история праздника и кого еще в этот день можно поздравить
08:59
Тысячи чехов митингуют в Праге с требованием отставки проукраинского правительства и выхода из НАТО
08:47
Ночью силы ПВО уничтожили 12 воздушных целей врага
08:38
Хунта Нигера заявила об объединении с двумя странами Африки в военном альянсе
08:34
Инфографика
Армия РФ за сутки войны в Украине потеряла 4 танка, 15 артсистем и 530 военных, - Генштаб ВСУ
08:07
Россияне заявили о сбитии дронов над Крымом и Московской областью
08:07
OPINION
Запад выбрал стратегию "максимально комфортной" борьбы с Россией
07:52
ВСУ могли совершить значительный прорыв вдоль линии обороны окупантов в районе Роботиного, - ISW
01:35
Анатолий Трубин
Украинец Трубин дебютировал за "Бенфику"
00:29
Игры Непокоренных-2023 завершены: Украина показала свой лучший результат в истории
2023, суббота
16 сентября
23:28
Минэнерго подготовило графики отключений электроэнергии, но пока не будут применяться
22:45
Лунин принял решение покинуть "Реал", - СМИ
22:30
В Херсоне вечером 16 сентября прогремели взрывы: Россия обстреливает город
22:18
Эксклюзив
Учет на складах Минобороны ограничивается учетными книгами и Excel. Мы это изменим, – Арсен Жумадилов
21:49
Роспропаганда запустила новый фейк: якобы Украина разминирует поля российскими пленными
21:43
Нестор Шуфрич
Если Шуфрич не сложит полномочий председателя комитета по свободе слова, ВР найдет механизм отзыва, - Корниенко
21:32
Следует изменить отношение к мобилизации, потому что есть подразделения, где из 100 в прошлом году мобилизованных осталось 10-20 бойцов, - начальник Полтавского ТЦК
21:30
Эксклюзив
Мэтью Брайза
Украине будет невероятно трудно вытеснить Россию военным путем, - Брайза
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV