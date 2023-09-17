В Силах обороны рассказали, сколько военных сосредоточила РФ на Бахмутском направлении
На Бахмутском направлении находятся 52 тысячи российских окупантов, а всего на восточном фронте Россия сосредоточила около 150 тысяч своих военных
Об этом заявил руководитель прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.
"52 тысячи личного состава и примерно 274 танка они там содержат. Более тысячи бронированных машин, также 150 артиллерийских систем и чуть более 120 систем реактивного залпового огня", - сказал он.
Также спикер подчеркнул, что всего на Восточном направлении враг сосредоточил около 150 тысяч оккупантов.
"Также они держат достаточно много своей техники. Около тысячи танков, около 3 тысяч боевых бронированных машин, тысяча артиллерийских систем и около 600 систем РСЗО. Мощная группировка, но мы не даем прорвать нашу оборону и продолжаем двигаться вперед с меньшими потерями", - добавил. Евлаш.
- В Генштабе ВСУ информировали , что на утро воскресенья, 17 сентября, Силы обороны Украины продолжают вести оборону на востоке и юге Украины, наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. ВСУ держат инициативу на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
- Также командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил , что на отрезке недавно деоккупированная Андреевка и Клищиевка, близ Бахмута, инициатива находится на стороне Сил обороны. Продолжается круглосуточная плановая работа по придавлению противника и движению вперед.
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