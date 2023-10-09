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Обновлено

Россияне удерживают в Черном море ракетоноситель с 4 "калибрами"

9 октября, 2023 понедельник
10:40
Война с Россией

На 9 октября на боевом дежурстве в Черном море находится один вражеский корабль. Он является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп достигает 4 ракет

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

В Азовском море российских кораблей нет, а в Средиземном море на боевом дежурстве находятся три вражеских корабля, из них один носитель крылатых ракет типа "Калибр".

Ранее начальница прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Еспресо сообщила о пребывании в Черном море двух кораблей врага, среди которых один является носителем "калибров".

"Очень необычно спокойная ночь была для южного региона, в том числе на самом горячем направлении - правобережье Херсонщины. Сравнительно было все же тише, хотя обстрелы не прекращались. Ночью не работала авиация противника, что в определенной степени связано с ухудшением погодных условий в нашем регионе". В частности, и на море ситуация существенно меняется", - отметила начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины.

По ее словам, море штормит, 4-5 баллов, а для Черного моря это мощный шторм.

"Корабельная группировка врага в Черном море сейчас представлена двумя единицами, одной из них является подлодка - ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа "калибр". Штормовая активность в Черном море заставила противника завести корабельную группировку в пункт базирования, в основном к берегам . Однако не нужно расслабляться, потому что враг может наносить удары непосредственно из бухты несмотря на то, что это нарушение норм безопасности", - пояснила Наталья Гуменюк.

Капитан 1-го ранга добавила, что на боевом дежурстве сейчас вражеским кораблям не поздоровится и они больше предпочитают находиться в пунктах базирования, так как штормовая погода, как правило, не дает возможности совершать нормальную плановую размеренную атаку. Гуменюк подчеркнула, что нужно быть бдительными, потому что на дежурстве находится подводный ракетоноситель, способный наносить удары и в такую погоду.

  • 6 октября русская армия вывела на боевое дежурство в Черное море 4 корабля. Ракетоносители "калибров" отсутствуют
  • 7 октября ВМС ВСУ сообщали, что российские террористы удерживают в Черном море на боевом дежурстве 4 корабля. Среди них есть носитель крылатых ракет "калибр"
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Украина
російська армія
Херсонщина
ракетний удар
Чорное море
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