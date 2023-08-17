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Эксклюзив

В Силах обороны рассказали, что из-за усложненной логистики врага на юге обостряется гуманитарная ситуация в Крыму

17 августа, 2023 четверг
08:03
Война с Россией

Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга, отметила, что трасса М17 через Армянск для оккупантов остается единственным транспортным сообщением с полуостровом, но из-за перегруженности движение по М17 может остановиться

Об этом она сообщила в эфире Еспресо.

"Если плодотворно поработать над отрезанием транспортных артерий врага на юге, то у него остается паромная переправа. Но и здесь море на нашей стороне, потому что уже в течение нескольких дней штормы не дают возможности использовать эту переправу как логистическую артерию. Трасса М-17 через Армянск, которая у оккупантов остается для использования,  уже сейчас перегружена. А с большим ухудшением ситуации с Крымским, Чонгарским, Геническим мостами и исключением понтонной переправы в этом направлении, трасса М17 и вовсе может остановиться", - проинформировала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

По ее словам, кроме военных нужд страдают и гуманитарные, потому что трасса фактически остается единственным сообщением для поставки на полуостров, а там гуманитарная ситуация обостряется.

Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты обеспокоены тем, как сейчас обустроена их логистика на юге.

Удары по Чонгарскому мосту

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.

Утром 29 июля Силы обороны Украины нанесли новый успешный удар по Чонгарскому мосту. Информацию о точной работе ВСУ подтвердил Стратком вечером того же дня.

6 августа ракеты Сил обороны Украины поразили Чонгарский мост и мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой.

7 августа Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, сообщил, что Чонгарский мост пока закрыт, а по мосту в сторону Геническа уже двигаются небольшие БТРы оккупантов.

Также начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк отметила , что логистика врага усложнена из-за проблем с транспортными путями.

Украина
Крым
російська армія
военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
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