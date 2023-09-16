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В Силах обороны отметили, что враг сегодня довольно интересно разместил корабельную группировку

16 сентября, 2023 суббота
14:56
Война с Россией

Наталья Гуменюк, начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга, рассказала, что противник переместил четыре больших десантных корабля в Азовское море, оставив 13 единиц в черноморской акватории

Об этом она сообщила в эфире Еспресо.

"Надо объективно оценивать силы врага, у которого еще есть мощно развернутая  корабельная группировка в акватории Черного моря. Сегодня противник очень интересно переместил большие десантные корабли в Азовское море, сейчас их там четыре. А 13 единиц остались в Черном море. Они пытаются максимально рассредоточиваться по акватории и маневрировать", - отметила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Наталья Гуменюк добавила, что российские захватчики понимают, что в пунктах базирования им покоя нет, потому что доступность нашего оружия в Черном море постепенно расширяется, поэтому оккупанты теперь чувствуют отсутствие покоя и на открытых просторах.

  • В ночь на 13 сентября произошел массированный ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате повреждены два судна. Россия винит в ударе Украину. В украинской разведке подтвердили поражение большого десантного корабля и подводной лодки РФ.
  • 14 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" Черноморского флота РФ.
  • Также экспериментальный дрон СБУ Sea Baby атаковал российский ракетный корабль "Самум" вблизи Севастопольской бухты. Он попал в заднюю правую часть российского судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход.
Украина
оружие
російська армія
оружие для Украины
Чорное море
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Автор
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