В Силах обороны отметили, что враг сегодня довольно интересно разместил корабельную группировку

Об этом она сообщила в эфире Еспресо.

"Надо объективно оценивать силы врага, у которого еще есть мощно развернутая корабельная группировка в акватории Черного моря. Сегодня противник очень интересно переместил большие десантные корабли в Азовское море, сейчас их там четыре. А 13 единиц остались в Черном море. Они пытаются максимально рассредоточиваться по акватории и маневрировать", - отметила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Наталья Гуменюк добавила, что российские захватчики понимают, что в пунктах базирования им покоя нет, потому что доступность нашего оружия в Черном море постепенно расширяется, поэтому оккупанты теперь чувствуют отсутствие покоя и на открытых просторах.