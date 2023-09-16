В Силах обороны отметили, что враг сегодня довольно интересно разместил корабельную группировку
Наталья Гуменюк, начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга, рассказала, что противник переместил четыре больших десантных корабля в Азовское море, оставив 13 единиц в черноморской акватории
Об этом она сообщила в эфире Еспресо.
"Надо объективно оценивать силы врага, у которого еще есть мощно развернутая корабельная группировка в акватории Черного моря. Сегодня противник очень интересно переместил большие десантные корабли в Азовское море, сейчас их там четыре. А 13 единиц остались в Черном море. Они пытаются максимально рассредоточиваться по акватории и маневрировать", - отметила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.
Наталья Гуменюк добавила, что российские захватчики понимают, что в пунктах базирования им покоя нет, потому что доступность нашего оружия в Черном море постепенно расширяется, поэтому оккупанты теперь чувствуют отсутствие покоя и на открытых просторах.
- В ночь на 13 сентября произошел массированный ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате повреждены два судна. Россия винит в ударе Украину. В украинской разведке подтвердили поражение большого десантного корабля и подводной лодки РФ.
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