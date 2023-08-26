В Силах обороны объяснили, почему враг переместил ракетоносцы в Азовское море

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

Корабельная группировка врага в количестве 10 единиц развернута в направлении юго-восточного побережья Крыма вплоть до Новороссийска. А ракетоносцы он на этот раз переместил в Азовское море. Это может свидетельствовать о том, что они так прячутся, потому что не чувствуют покоя в Черном море. Кроме того, в Азовском море еще выискивают способ обхода нашей ПВО. То, что они пытались сделать во время крайней атаки на Одесчину", - отметила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины.

Наталья Гуменюк пояснила, что во время последней атаки противник сначала направил ракеты типа "Калибр" на территорию временно оккупированной Херсонщины, чтобы скрыть движение и не быть уничтоженными еще на старте, а затем зашли неожиданно с глубины побережья, ближе к портовой инфраструктуре.

"Но Силы противовоздушной обороны юга оказались на правильных позициях и отработали отлично. А сам факт смены врагом тактики взят во внимание", - подытожила Гуменюк.