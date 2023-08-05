Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Мы готовы к любому развитию событий. Каждый раз, когда мы предупреждаем о присутствии или усилении наличия ракетоносителей РФ в Черном море – не устрашение, а предупреждение. Каждый гражданин Украины должен понимать, что он информационно вооружен против замыслов врага", - пояснила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Наталья Гуменюк добавила, что при предупреждении о наличии вражеских ракетоносителей не нужно пугаться и паниковать, а нужно это учесть и оперативно действовать.

"По состоянию на сейчас в корабельной группировке РФ, которая развернута в количестве 11 кораблей в Черном море и один в Азовском, ни одного ракетоносителя на службе нет. Даже та подлодка, которая дежурила в течение двух суток, вновь заведена в пункт базирования. Это может означать или усыпление нашей бдительности, или попытку врага сосредоточить свои усилия, получить дополнительные задания и подготовиться к активному ракетному штурму. Мы следим за активностью стратегической и тактической авиации противника, время от времени усиливающейся. Напоминаю, когда в воздухе российский МиГ, то это не значит, что он несет "кинжалы" и может быть баллистическая угроза, это означает, что идет сбор оперативной информации. Поэтому, надо быть бдительными, помнить, что война продолжается, ракетные атаки возможны, но никакой паники, а только сосредоточенный комплекс действий" , – подчеркнула Гуменюк.