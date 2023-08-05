В Силах обороны назвали причины отсутствия ракетоносителей РФ в Черном и Азовском морях
Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга, отметила, что по состоянию на сейчас корабельная группировка РФ развернута без ракетоносителя в количестве 11 кораблей в Черном море и один в Азовском
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"Мы готовы к любому развитию событий. Каждый раз, когда мы предупреждаем о присутствии или усилении наличия ракетоносителей РФ в Черном море – не устрашение, а предупреждение. Каждый гражданин Украины должен понимать, что он информационно вооружен против замыслов врага", - пояснила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.
Наталья Гуменюк добавила, что при предупреждении о наличии вражеских ракетоносителей не нужно пугаться и паниковать, а нужно это учесть и оперативно действовать.
"По состоянию на сейчас в корабельной группировке РФ, которая развернута в количестве 11 кораблей в Черном море и один в Азовском, ни одного ракетоносителя на службе нет. Даже та подлодка, которая дежурила в течение двух суток, вновь заведена в пункт базирования. Это может означать или усыпление нашей бдительности, или попытку врага сосредоточить свои усилия, получить дополнительные задания и подготовиться к активному ракетному штурму. Мы следим за активностью стратегической и тактической авиации противника, время от времени усиливающейся. Напоминаю, когда в воздухе российский МиГ, то это не значит, что он несет "кинжалы" и может быть баллистическая угроза, это означает, что идет сбор оперативной информации. Поэтому, надо быть бдительными, помнить, что война продолжается, ракетные атаки возможны, но никакой паники, а только сосредоточенный комплекс действий" , – подчеркнула Гуменюк.
- 2 августа оккупанты держали в Черном море сначала один ракетоноситель, а затем вывели второй.
- 3 августа на боевом дежурстве в Черном море находились 11 вражеских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет типа "Калибр"
- 4 августа пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в Украине продолжается работа по перепрофилированию противовоздушной обороны для усиления защиты портовой инфраструктуры.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное