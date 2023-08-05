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В Силах обороны назвали причины отсутствия ракетоносителей РФ в Черном и Азовском морях

5 августа, 2023 суббота
15:03
Война с Россией

Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга, отметила, что по состоянию на сейчас корабельная группировка РФ развернута без ракетоносителя в количестве 11 кораблей в Черном море и один в Азовском

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Мы готовы к любому развитию событий. Каждый раз, когда мы предупреждаем о присутствии или усилении наличия ракетоносителей РФ в Черном море – не устрашение, а предупреждение. Каждый гражданин Украины должен понимать, что он информационно вооружен против замыслов врага", - пояснила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Наталья Гуменюк добавила, что при предупреждении о наличии вражеских ракетоносителей не нужно пугаться и паниковать, а нужно это учесть и оперативно действовать.

"По состоянию на сейчас в корабельной группировке РФ, которая развернута в количестве 11 кораблей в Черном море и один в Азовском, ни одного ракетоносителя на службе нет. Даже та подлодка, которая дежурила в течение двух суток, вновь заведена в пункт базирования. Это может означать или усыпление нашей бдительности, или попытку врага сосредоточить свои усилия, получить дополнительные задания и подготовиться к активному ракетному штурму. Мы следим за активностью стратегической и тактической авиации противника, время от времени усиливающейся. Напоминаю, когда в воздухе российский МиГ, то это не значит, что он несет "кинжалы" и может быть баллистическая угроза, это означает, что идет сбор оперативной информации. Поэтому, надо быть бдительными, помнить, что война продолжается, ракетные атаки возможны, но никакой паники, а только сосредоточенный комплекс действий" , – подчеркнула Гуменюк.

  • 2 августа оккупанты держали в Черном море сначала один ракетоноситель, а затем вывели второй.
  • 3 августа на боевом дежурстве в Черном море находились 11 вражеских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет типа "Калибр"
  • 4 августа пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в Украине продолжается работа по перепрофилированию противовоздушной обороны для усиления защиты портовой инфраструктуры.
російська армія
ракетний удар
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