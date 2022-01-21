В Сил терробороны запланировано не менее пяти бригадных учений, - командующий Галушкин

Об этом заявил командующий Сил терробороны ВСУ Юрий Галушкин, передает Укринформ .



"Совместные учения с привлечением представителей Сил территориальной обороны спланированы. У нас будет не менее пяти бригадных учений с мобилизацией резервистов этих бригад. Однако этого недостаточно. Кроме прочего, мы проводим очень много сборных мероприятий и учений руководящего состава. В частности, готовим отдельно. связистов, минометчиков, противотанкистов, зенитчиков, отдельно проводим собрания с руководством, даже командиров бригад мы тоже учим", - рассказал он.



Юрий Галушкин добавил, что согласно решению министра обороны будут организованы сборовые мероприятия, для участия в которых пригласят руководителей областных и районных госадминистраций.

Напомним, с 1 января 2022 года вводится в действие Закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

1 января стало известно, что Силы территориальной обороны возглавил бригадный генерал Юрий Галушкин.

10 января Галушкин сообщил, что в ближайшее время будут укомплектованы четыре региональных управления и 25 бригад Сил терробороны.

В Минобороны сообщили, что в Украине планируется сформировать 25 бригад Сил территориальной обороны, которые объединят более 150 батальонов.

Юрий Галушкин заявил , что развертыванием Сил терробороны Украина может не допустить нового вторжения РФ.

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