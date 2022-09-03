В Siemens Energy заявили, что утечка смазки "не является технической причиной", по которой РФ полностью приостановила "Северный поток"

Об этом сообщил немецкий производитель турбин для газопровода "Северный поток" Siemens Energy.

"Как производитель турбин, мы можем лишь заявить, что такой вывод не является технической причиной для прекращения работы", - говорится в заявлении.



По словам экспертов Siemens, такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть загерметизированы на месте.

Ранее Газпром заявил, что не возобновит поток по трубопроводу, поскольку сотрудники обнаружили утечку смазки.

1 сентября министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Габек заявил , что Германия не рассчитывает зимой на газ из "Северного потока".

2 сентября Россия полностью прекратила поставки газа через "Северный поток" якобы из-за неисправности.

Газпром прекратил поставки в Европу через трубопровод "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций.

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