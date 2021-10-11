В Сиднее закончился локдаун, который длился 4 месяца

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ограничения ввели, чтобы не допустить штамма "Дельта".

В штате Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, вакцинировали 70% населения в возрасте от 16 лет.

В городе сохраняются ограничения, касающиеся мероприятий и школ.