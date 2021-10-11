В Сиднее закончился локдаун, который длился 4 месяца
В крупнейшем городе Австралии - Сиднее закончились четыре месяца локдауна из-за коронавируса
Об этом сообщает Радио Свобода.
Ограничения ввели, чтобы не допустить штамма "Дельта".
В штате Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, вакцинировали 70% населения в возрасте от 16 лет.
В городе сохраняются ограничения, касающиеся мероприятий и школ.
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