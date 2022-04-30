В Сиднее предложили бесплатный общественный транспорт для украинских беженцев
Вынужденно перемещенным людям из Украины предложили бесплатный доступ к системе общественного транспорта в самом многочисленном штате Австралии - Новом Уэльсе
Об этом пишет The Sydney Morning Herald.
По данным издания, правительство штата предложит более 250 карт с кредитом в размере 200 долларов США недавно прибывшим украинцам, чтобы помочь им передвигаться по городу.
Министр транспорта Дэвид Эллиотт сказал, что надеется, что этот маленький жест поможет облегчить финансовое бремя в течение первых нескольких месяцев пребывания в Австралии.
"Оставить жизнь, чтобы искать безопасность и убежище в новой стране, может быть очень трудно, и предоставление этих карт Opal – это небольшой жест, который поможет им путешествовать на важные встречи и мероприятия, такие как медицинское обслуживание, группы поддержки общины и религиозные службы", – сказал Эллиот.
Карточки будут распространяться украинским советом в штате наиболее нуждающимся.
Такая инициатива появилась после того, как правительство предложило пассажирам бесплатный проезд в течение 12 дней во время Пасхальных праздников.
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