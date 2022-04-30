В Сиднее предложили бесплатный общественный транспорт для украинских беженцев

Об этом пишет The Sydney Morning Herald.



По данным издания, правительство штата предложит более 250 карт с кредитом в размере 200 долларов США недавно прибывшим украинцам, чтобы помочь им передвигаться по городу.



Министр транспорта Дэвид Эллиотт сказал, что надеется, что этот маленький жест поможет облегчить финансовое бремя в течение первых нескольких месяцев пребывания в Австралии.



"Оставить жизнь, чтобы искать безопасность и убежище в новой стране, может быть очень трудно, и предоставление этих карт Opal – это небольшой жест, который поможет им путешествовать на важные встречи и мероприятия, такие как медицинское обслуживание, группы поддержки общины и религиозные службы", – сказал Эллиот.



Карточки будут распространяться украинским советом в штате наиболее нуждающимся.



Такая инициатива появилась после того, как правительство предложило пассажирам бесплатный проезд в течение 12 дней во время Пасхальных праздников.

27 апреля правительство Австралии сообщило, что отправит Киеву очередную военную и гуманитарную помощь в виде шести гаубиц, боеприпасов, гуманитарки и энергетического угля.

Австралия ввела санкции против 14 компаний РФ, в том числе Газпрома, КамАЗа и Российской железной дороги.

Австралийские университеты предлагают специальные программы для обучения студентов из Украины.