В Сибири протестовали против мобилизации: через пять минут задержали 20 женщин
В российской Туве прошел митинг против "частичной" мобилизации, полицейские через 5 минут задержали около 20 женщин
Об этом сообщает Сибирь.Реалии .
В столице Тувы Кызыле на площади Арата прошла женская акция под лозунгами "Нет геноциду!" и "Нет мобилизации!". Акция была прервана сотрудниками полиции спустя пять минут после начала. Всего задержаны 20 женщин.
По информации СМИ, у участников берут отпечатки пальцев и переписывают данные.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
- Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров призвал мужчин призывного возраста немедленно эвакуироваться из города, поскольку оккупанты будут отправлять их на войну с Украиной.
- 22 сентября стало известно, что в Херсонской и Запорожской областях призывают жителей оккупированных территорий эвакуироваться в связи с опасностью проведения армией РФ мобилизации населения на войну против Украины.
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