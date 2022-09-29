Об этом сообщает Сибирь.Реалии .

В столице Тувы Кызыле на площади Арата прошла женская акция под лозунгами "Нет геноциду!" и "Нет мобилизации!". Акция была прервана сотрудниками полиции спустя пять минут после начала. Всего задержаны 20 женщин.

По информации СМИ, у участников берут отпечатки пальцев и переписывают данные.