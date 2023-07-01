Об этом говорится в совместном расследовании журналистов швейцарских изданий SRF и Die Wochenzeitung.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину швейцарские заводы, на которых очищают золото (афинажные заводы), скупили на переработку 75 тонн золота из России, пользуясь его завозом через Британию.

По официальным данным федерального ведомства таможенной и пограничной безопасности (BAZG), с начала полномасштабной войны РФ против Украины в Швейцарию попало около 75 тонн золота на сумму более 4 миллиардов швейцарских франков (около $4,2 млрд).

Цифры свидетельствуют о резком росте импорта золота российского происхождения в Швейцарию. Ранее в страну ежегодно импортировалось в среднем около 20 тонн золота российского происхождения, а только за первые пять месяцев этого года из Лондона в Швейцарию попало 38 тонн такого золота.

Журналисты исследовали, что к 2018 году Россия экспортировала в Великую Британию сравнительно небольшие объемы золота. Однако с 2019 и до начала полномасштабного вторжения в Украину они стремительно выросли. За этот период, согласно данным министерства внешней торговли Великой Британии, Россия продала Лондону более 700 тонн золота на сумму 34 миллиарда франков (около $35,9 млрд).

Одним из объяснений такого роста эксперты, с которыми общались журналисты, назвали то, что центробанк России прекратил покупать золото в середине 2019 года, а затем упразднил НДС на золото, поэтому экспорт драгоценного металла значительно возрос.

Впрочем, есть предположение, что эти продажи были связаны с подготовкой России к вторжению в Украину. Кроме доходов от продаж газа и нефти, российское золото могло помочь в финансировании захватнической войны РФ.

Обработка такого золота в Швейцарии не является проблемой с правовой точки зрения, но "сомнительной с нравственной точки зрения", считает бывший профессор уголовного права и эксперт по торговле золотом Марк Пит. Он отмечает: благодаря афинажу "этически сомнительное русское золото" становится золотом со швейцарским знаком качества, а затем его отслеживание теряется.

А золотоперерабатывающие заводы не видят в переработке золота российского происхождения связи с военными действиями России. Кристоф Вильд, президент Швейцарской ассоциации производителей и дилеров драгоценных металлов, отметил: "Это золото не санкционно и не имеет ничего общего с этичностью или нет. Оно было изготовлено до начала войны".

Запрет на покупку, импорт или транспортировку золота из России действует в Швейцарии с августа 2022 года, поэтому все золото, ввезенное ранее, не подпадает под запрет. А по поводу золота российского происхождения, импортируемого в Швейцарию в последние годы, в таможенном управлении прокомментировали: "Все законно". Импорт проверено. Хотя сначала золото поступало из России, его экспортировали в Великую Британию в феврале 2022 года, до начала войны. Таким образом, оно не поступало непосредственно из России и потому не служит прямому финансированию войны".