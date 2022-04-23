В Швейцарии зарегистрировали около 40 тыс. украинских беженцев

Об этом пишет swissinfo.ch.



По состоянию на 22 апреля 32 208 человек получили статус S. Это позволяет им оставаться и работать в Швейцарии в течение года. Более двух третей тех, кто получил статус S до конца марта, были женщины и девушки, и почти 40% искавших защиты были моложе 20 лет.



Более 5,1 миллиона украинцев покинули свою страну после российского вторжения, сообщает агентство ООН по делам беженцев в пятницу. Количество продолжает расти, но медленнее, чем в начале войны.



Сейчас больше всего беженцев в соседней Польше. Международное бюро по миграции сообщило, что 7,7 миллиона человек покинули свои дома, но все еще находятся в Украине.

Напомним, Нью-Йорк выделит 2 млн долларов из городского бюджета для предоставления помощи гражданам Украины, проживающим в городе, в том числе спасающимся от российского вторжения беженцам.