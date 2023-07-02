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В Швейцарии задержали подростков, разбивших витрины в знак поддержки беспорядков во Франции

2 июля, 2023 воскресенье
18:09
Мир

В швейцарской Лозанне полиция задержала 7 человек, среди которых 6 подростков, разбивших несколько витрин в знак поддержки беспорядков во Франции

Об этом пишет AP.

В центре Лозанны, расположенной во франкоязычной части Швейцарии, собрались около 100 человек в знак поддержки беспорядков во Франции, возникших из-за убийства полицией 17-летнего подростка.

Отмечается, что всего за нарушение были задержаны 7 человек, которые забросали несколько магазинов камнями и коктейлями Молотова - из них 6 подростков от 15 до 17 лет. Издание сообщает, что это были 3 парня и 3 девушки, которые являются гражданами Португалии, Сомали, Боснии, Швейцарии, Грузии и Сербии. Последним задержанным стал 24-летний швейцарец.

Смерть 17-летнего подростка

Во вторник, 27 июня, полиция Франции застрелила 17-летнего парня, не остановившего машину. На видео, распространяемое в социальных сетях, видно, как полицейский наставляет пистолет на водителя автомобиля, прежде чем раздается выстрел.

Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать подростка на месте происшествия, но вскоре он скончался. Офицер, обвиняемый в совершении выстрела, задержан по обвинению в убийстве.

Стрельба вызвала серию протестов во вторник вечером в Нантере, районе, где был убит подросток.

Активисты поджигали автомобили и мусорные баки, громили автобусные остановки и запускали фейерверки возле полиции. ОМОН применил слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, некоторые из которых всю ночь создавали баррикады.

Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что действия полицейского "вызывают вопросы", хотя он предположил, что полицейский мог чувствовать угрозу.

Министерство внутренних дел Франции 2 июля сообщило о задержании около 1 300 митингующих во время массовых беспорядков по всей стране.

Франция
Швейцария
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