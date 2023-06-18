В Швейцарии вспыхнул и упал воздушный шар: 7 человек пострадали
В Швейцарской коммуне Хюненберг утром 17 июня вспыхнул воздушный шар, в результате чего 7 человек получили ожоги и ранения
Об этом пишет Mirror.
Полиция Швейцарии сообщила, что воздушный шар загорелся вскоре после взлета и упал на землю в районе Маттенбодена в общине Хюненберг. На момент инцидента в корзине находились четыре женщины и трое мужчин в возрасте от 28 до 64 лет.
Все семеро были доставлены в больницу. Причем две женщины и один мужчина получили серьезные ожоги, еще четверо отделались легкими ранениями.
Местные СМИ отмечают, что пожарная бригада Гюненберга прибыла на место пожара. Пока причина аварии неизвестна и сейчас расследуется Швейцарской комиссией по расследованию вопросов безопасности.
- В апреле подобный инцидент произошел в Мексике. В штате Мехико загорелся воздушный шар. Жертвами инцидента стали 39-летняя женщина и 50-летний мужчина. Также пострадала несовершеннолетняя девушка – она получила ожоги первой и второй степени и перелом бедра.
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