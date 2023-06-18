В Швейцарии вспыхнул и упал воздушный шар: 7 человек пострадали

Об этом пишет Mirror.

Полиция Швейцарии сообщила, что воздушный шар загорелся вскоре после взлета и упал на землю в районе Маттенбодена в общине Хюненберг. На момент инцидента в корзине находились четыре женщины и трое мужчин в возрасте от 28 до 64 лет.

Все семеро были доставлены в больницу. Причем две женщины и один мужчина получили серьезные ожоги, еще четверо отделались легкими ранениями.

Местные СМИ отмечают, что пожарная бригада Гюненберга прибыла на место пожара. Пока причина аварии неизвестна и сейчас расследуется Швейцарской комиссией по расследованию вопросов безопасности.