В Швейцарии уйдет с молотка редкий скелет тираннозавра

Об этом пишут Reuters.

Ожидается, что гигантский тиранозавр по имени TRX-293 Тринити оценят от 5 миллионов ($5,43 миллиона) до 8 миллионов швейцарских франков ($8,70 миллиона) на аукционе в Цюрихе, который состоится 18 апреля.

Скелет высотой 3,9 метра и длиной 11,6 метра – это лишь третий скелет тираннозавра, выставленный на аукцион, и первый в Европе.

"Этот скелет называется "Троица", потому что он состоит из трех особей, и все они были найдены в США", - сказал Сирил Коллер, владелец аукционного дома, который проведет продажу.