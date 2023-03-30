В Швейцарии уйдет с молотка редкий скелет тираннозавра
Общественности Швейцарии представили скелет гигантского тираннозавра рекса, в следующем месяце его продадут на аукционе
Об этом пишут Reuters.
Ожидается, что гигантский тиранозавр по имени TRX-293 Тринити оценят от 5 миллионов ($5,43 миллиона) до 8 миллионов швейцарских франков ($8,70 миллиона) на аукционе в Цюрихе, который состоится 18 апреля.
Скелет высотой 3,9 метра и длиной 11,6 метра – это лишь третий скелет тираннозавра, выставленный на аукцион, и первый в Европе.
"Этот скелет называется "Троица", потому что он состоит из трех особей, и все они были найдены в США", - сказал Сирил Коллер, владелец аукционного дома, который проведет продажу.
- Напомним, в ноябре прошлого года на аукционе Christie's выставили скелет тиранозавра, в Азии это произошло впервые.
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