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В Швейцарии строят контейнерное поселение для украинских беженцев, несмотря на критику проекта

10 июня, 2022 пятница
17:41
беженцы из Украины На фото руководитель строительства лагеря для беженцев

Муниципальные власти Берна продолжают возводить контейнерное поселение для украинских беженцев, несмотря на критику архитекторов

Об этом пишет общественное вещание Швейцарии "SRF".

Издание сообщает, что в этом лагере должно проживать около 1000 человек.

Эксперт по строительству таких сооружений Уэли Зальцман говорит, что проект предполагает неправильную планировку комнаты и слишком мало жилой площади на одного человека. Он утверждает, что при полной заселенности семья из четырех человек будет иметь право на 15 квадратных метров жилой площади.

"На наших учебных курсах мы используем этот тип архитектуры поселения в качестве примера того, как этого не делать", - сказал он.

В последние 30 лет Зальцман спланировал многочисленные аварийные приюты для ООН и Международного Красного Креста. Он говорит: "Ты не можешь жить на таком маленьком пространстве". И продолжает критиковать отсутствие полуприватных прихожих перед индивидуальными контейнерами. "Это будет хаос". Если бы беженцы были здесь всего месяц, он бы считал, что это нормально. Но никто точно не знает, сколько действительно им придется прожить в этих условиях. "Это не жизнь", - продолжил Зальцман.

Руководитель проекта Стефан Белер отвергает критику.

"Из-за имеющегося пространства мы не можем просто свободно размещать жилые единицы", — говорит Белер.

По его словам, велосипеды и прочие личные вещи можно хранить в отдельных контейнерах. В чрезвычайной ситуации авторы проекта быстро реагировали и планировали.

"Если женщина с двумя детьми войдет в контейнер, дополнительная кровать точно не будет занята", - добавил он.

Сколько человек действительно будет проживать в контейнерном поселке, пока неизвестно. В настоящее время в Берне есть в резерве более 600 коек.

  • По состоянию на 20 мая около 2% украинских беженцев трудоспособного возраста в Швейцарии нашли работу.
  • 5 июня мы сообщали, что около 24 тыс. швейцарцев предложили жилье беженцам из Украины.

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