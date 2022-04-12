В Швейцарии создали рекомендации, которые помогут украинским беженцам не стать жертвой торговцев людьми
Швейцарское миграционное ведомство наработало рекомендации, чтобы защитить беженцев из Украины от возможной эксплуатации
Об этом сообщает swissinfo.
По данным издания, с начала полномасштабной войны в Украину в Швейцарию прибыли более 28 тысяч человек.
Государственный секретариат по вопросам миграции предупредил о том, что "злоумышленники используют затруднительное положение и слабые стороны убегающих из родной страны лиц". Эти лица, особенно женщины и дети, находятся в группе особого риска.
Информационная кампания "Защити себя" призвала беженцев опасаться "слишком щедрых предложений помощи или трудоустройства" и передавать свои документы только государственным служащим. Беженцам советуют фотографировать свои документы, удостоверяющие личность, и отправить копии надежным друзьям вместе с деталями своего перемещения. Украинцам также рекомендуют фотографировать автомобильные номера и посылать это друзьям, прежде чем садиться в транспортные средства.
Любой, кто испытывает проблемы или чувствует опасность, должен связаться с сотрудниками центров убежища или специального центра поддержки жертв. Рекомендации доступны по ссылке на разных языках.
- Напомним, правительство Швейцарии решило не устанавливать ограничения по максимальному количеству беженцев из Украины.
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