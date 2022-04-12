В Швейцарии создали рекомендации, которые помогут украинским беженцам не стать жертвой торговцев людьми

Об этом сообщает swissinfo.



По данным издания, с начала полномасштабной войны в Украину в Швейцарию прибыли более 28 тысяч человек.



Государственный секретариат по вопросам миграции предупредил о том, что "злоумышленники используют затруднительное положение и слабые стороны убегающих из родной страны лиц". Эти лица, особенно женщины и дети, находятся в группе особого риска.



Информационная кампания "Защити себя" призвала беженцев опасаться "слишком щедрых предложений помощи или трудоустройства" и передавать свои документы только государственным служащим. Беженцам советуют фотографировать свои документы, удостоверяющие личность, и отправить копии надежным друзьям вместе с деталями своего перемещения. Украинцам также рекомендуют фотографировать автомобильные номера и посылать это друзьям, прежде чем садиться в транспортные средства.



Любой, кто испытывает проблемы или чувствует опасность, должен связаться с сотрудниками центров убежища или специального центра поддержки жертв. Рекомендации доступны по ссылке на разных языках.

Напомним, правительство Швейцарии решило не устанавливать ограничения по максимальному количеству беженцев из Украины.