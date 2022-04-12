English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная беженцы из Украины В Швейцарии создали рекомендации, которые помогут украинским беженцам не стать жертвой торговцев людьми

В Швейцарии создали рекомендации, которые помогут украинским беженцам не стать жертвой торговцев людьми

12 апреля, 2022 вторник
12:26
беженцы из Украины

Швейцарское миграционное ведомство наработало рекомендации, чтобы защитить беженцев из Украины от возможной эксплуатации

Об этом сообщает swissinfo.

По данным издания, с начала полномасштабной войны в Украину в Швейцарию прибыли более 28 тысяч человек.

Государственный секретариат по вопросам миграции предупредил о том, что "злоумышленники используют затруднительное положение и слабые стороны убегающих из родной страны лиц". Эти лица, особенно женщины и дети, находятся в группе особого риска.

Информационная кампания "Защити себя" призвала беженцев опасаться "слишком щедрых предложений помощи или трудоустройства" и передавать свои документы только государственным служащим. Беженцам советуют фотографировать свои документы, удостоверяющие личность, и отправить копии надежным друзьям вместе с деталями своего перемещения. Украинцам также рекомендуют фотографировать автомобильные номера и посылать это друзьям, прежде чем садиться в транспортные средства.

Любой, кто испытывает проблемы или чувствует опасность, должен связаться с сотрудниками центров убежища или специального центра поддержки жертв. Рекомендации доступны по ссылке на разных языках.

  • Напомним, правительство Швейцарии решило не устанавливать ограничения по максимальному количеству беженцев из Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Швейцария
помощь
Читайте также:
10 апреля, 2022 воскресенье
Зеленский рассказал, на каких условиях возможен мир с Россией
Тетяна Чорновол
10 апреля, 2022 воскресенье
"Мы уже танков не боимся, и у нас уже говорить, что ты подбил только один танк, - стыдно", - экс-нардеп, а ныне офицер и командир ПТРК "Стугна" Татьяна Черновол
вантжівки на кордоні фура
10 апреля, 2022 воскресенье
Все, что я слышала от российских водителей фур на границе, как они хотят меня изнасиловать и убить, с этим народом украинцам не найти общий язык, — общественная активистка
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.85
  • EUR
    Покупка 31.79
    Продажа 32.72
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
12 апреля
12:48
В Украину прибыла первая партия аварийного оборудования из Европы для ремонта энергетической инфраструктуры, - Энергоатом
12:41
хакер
CERT-UA предотвратила масштабную кибератаку на энергетический сектор
12:23
grn
За время войны НБУ перечислил ВСУ почти 15 млрд грн, на спецсчете осталось 130 млн грн
12:15
Усик отказался сразиться с Джошуа в Великобритании
12:08
В Вышгородском районе установили понтонную переправу и мост через реку: в Киевской области продолжают восстанавливать инфраструктуру и электроснабжение
12:05
Укравтодор завершает строительство временной переправы на трассе Киев-Житомир возле села Стоянка
12:02
В пяти районах города Киева 12 апреля работают семь мини-ярмарок
12:02
Эксклюзив
Лукашенко будет просить у Путина дополнительных гарантий компенсации потерь, которые несет белорусский режим из-за санкций, - дипломат о встрече президентов Беларуси и России
11:56
В России начались перебои с поставкой сантехники и стройматериалов
11:44
Среди гражданских наихудшее состояние - у пожилой женщины: в Мариупольском горсовете рассказали о пострадавших в результате российской химатаки
11:41
Литва приняла на своей территории около 44 тысяч украинских беженцев
11:29
ФСБ
Российские спецслужбы планируют теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии, - украинская разведка
11:28
Минфин прогнозирует рост дефицита госбюджета Украины как минимум вдвое в апреле-мае и просит у мира финансовой поддержки
11:26
Виктор Леоненко
С телеканала "Футбол" погнали выступившего против отстранения российских спортсменов экс-игрока "Динамо" Леоненко
11:17
В реестре предателей оказались 73 политика, 13 журналистов и судья
10:56
Предполагается, что это фосфорные боеприпасы: Минобороны Украины проверяет информацию о применении россиянами химического оружия в Мариуполе, - Маляр
10:48
Эксклюзив
Идея из "ХНР" провалилась: россияне будут пытаться присоединить оккупированные территории Херсонщины к аннексированному Крыму, - Данилов
10:46
ВСУ сбили российский самолет в Донецкой области
10:28
На Черниговщине легковушка наехала на противотанковую мину. Водитель погиб
10:25
Мариуполь
В Мариуполе в результате преступных действий российской армии погибли более 10 тыс. мирных жителей, - мэр
10:24
Вражеская ракета попала в инфраструктурный объект в Хмельницкой области, без жертв – глава ОВА
10:20
Nokia
Nokia объявила, что покинула российский рынок
10:11
ВСУ
Ближайшие 2-3 недели боевые действия в Украине будут усиливаться, – британская разведка
10:00
Оккупанты обстреляли фосфорными снарядами Северодонецк и Горное. В Луганской области без электричества сейчас 36 населенных пунктов, - Гайдай
09:36
Эксклюзив
Ситуация в Лисичанске очень тяжелая, после обстрелов почти во всех районах нет воды, - руководитель городской ВГА
09:28
В Украине на 12 апреля согласовано 9 гумкоридоров, – Верещук
09:27
В Северодонецке российскими обстрелами уничтожен центр гуманитарной помощи, - Гайдай
09:16
Более 19 600 военных, 1946 ББМ, 732 танка и 157 самолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины
09:12
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 12 апреля
08:58
Захватчики попали ракетой в старую мельницу на Днепропетровщине, пострадавших нет, – глава ОВА
08:53
Власти Варшавы изъяли находящееся в российской собственности здание в пользу нужд украинских беженцев
08:51
Парковка в Киеве на период военного положения бесплатная, – Кличко предостерегает горожан от мошенников
08:25
Россия получила военную технику и боеприпасы из Ирака, ввезенные контрабандной через Иран, - The Guardian
08:20
Правительство Японии утвердило выплаты беженцам из Украины: будут предоставлять до 570 грн в день
07:54
Оккупанты в очередной раз били по жилым районам Луганщины: 12 домов разрушены, есть погибший и раненые
07:34
Цены на продукты в мире обновили исторический максимум из-за войны на территории Украины, - продовольственная ассоциация при ООН
07:15
Россияне могут попытаться взять под контроль Мариуполь, Попасную и вести наступление в направлении Курахово, чтобы выйти на админграницы Донецкой области, - Генштаб
07:06
Бельгия возвращает посольство в Киев и планирует выделить €500 млн
06:53
Россия имеет цель захвата Донбасса после неудачной попытки взять Киев, - Пентагон
06:37
Италия и Алжир заключили соглашение об увеличении поставок газа на 40% для замещения российского
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV