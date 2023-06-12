Об этом информирует Reuters .

Национальный центр кибербезопасности Швейцарии (NCSC) заявил, что в связи с хакерской атакой несколько вебсайтов федеральной администрации и компаний, связанных с конфедерацией, не работали. Хакерская группа NoName взяла на себя ответственность за произошедшее.

"NCSC анализирует атаку вместе с соответствующими административными подразделениями и определяет необходимые меры", – сообщается в заявлении.

В настоящее время парламент Швейцарии готовится к видеообращению президента Украины Владимира Зеленского, запланированного на 15 июня. Однако NCSC не считает, что предстоящее обращение украинского лидера связано с атакой.

Отмечается, что группа NoName также стояла за отдельной атакой на сайт швейцарского парламента на прошлой неделе. В Telegram хакеры заявили, что прошедшая атака на сайт парламента была благодарностью "швейцарским русофобам" за согласование нового пакета санкций ЕС против Москвы.

Также хакеры пообещали, что продолжат защищать интересы России на информационном фронте и сообщили, что взломали сайты Министерства юстиции и полиции Швейцарии.