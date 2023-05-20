В Швейцарии разбился туристический самолет: есть погибшие
В Швейцарии сегодня утром, 20 мая, в горах вблизи французской границы разбился туристический самолет. В результате катастрофы погибли 3 человека
Об этом сообщает швейцарский телеканал RTN.
Отмечается, что самолет разбился в горной местности в районе общины Пон-де-Мартель в кантоне Невшатель у французской границы. Авария произошла около 10:20 на крутой и глухой местности.
Известно, что в результате аварии погибли пилот и два пассажира самолета.
По сообщениям СМИ, на место происшествия была направлена большая команда спасателей. Обломки находились в труднодоступном месте, что усложнило проведение спасательных работ. Аварийно-спасательные службы в горах Невшатель направили туда две большие машины.
"Вмешательство также требовало присутствия двух легких транспортных средств, пятнадцати профессиональных пожарных, в том числе членов группы GRIMP, а также двух волонтеров-огнеборцев из Пон-де-Мартеля. Полиция Невшателя наняла около двадцати жандармов и сотрудников судебной полиции", - говорится. в сообщ.
- Напомним, что 27 апреля в Польше официально открыли аэропорт Варшава-Радом, расположенный ориентировочно в 100 километрах от столицы – во время шоу столкнулись два самолета.
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