Об этом сообщает швейцарский телеканал RTN.

Отмечается, что самолет разбился в горной местности в районе общины Пон-де-Мартель в кантоне Невшатель у французской границы. Авария произошла около 10:20 на крутой и глухой местности.

Известно, что в результате аварии погибли пилот и два пассажира самолета.

По сообщениям СМИ, на место происшествия была направлена большая команда спасателей. Обломки находились в труднодоступном месте, что усложнило проведение спасательных работ. Аварийно-спасательные службы в горах Невшатель направили туда две большие машины.

"Вмешательство также требовало присутствия двух легких транспортных средств, пятнадцати профессиональных пожарных, в том числе членов группы GRIMP, а также двух волонтеров-огнеборцев из Пон-де-Мартеля. Полиция Невшателя наняла около двадцати жандармов и сотрудников судебной полиции", - говорится. в сообщ.