Об этом пишет Reuters .

Отмечается, что Сергей Ролдугин - виолончелист, которого правительство Швейцарии назвало "кошельком Путина". Приспешниками оказались трое россиян и один швейцарец, которые помогали ему переводить миллионы франков на счета в швейцарских банках между 2014 и 2016 годами. Окружной суд Цюриха признал их виновными и назначил штрафы в качестве наказания.

Сообщается, что преступники помогали Ролдугину управлять двумя банковскими счетами в Газпромбанке в Цюрихе, через которые проходили большие суммы, не проводя достаточных проверок. По словам государственного прокурора Яна Хоффманна, по делу фигурирует около 31,84 миллиона долларов.

"Все доказательства свидетельствуют о том, что Сергей Ролдугин является настоящим владельцем актива. А банкиры не соблюдали законы и поэтому должны быть наказаны", – добавил Хоффманн.

Ролдугин находится в санкционном списке страны как один из близких друзей Путина, однако причастность к этим средствам опровергает.