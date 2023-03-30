В Швейцарии приговорили 4 банкиров, которые помогали переводить средства близкому другу Путина
В Швейцарии осудили 4 банкиров, помогавших крестному отцу старшей дочери Путина, Сергею Ролдугину, незаконно переводить деньги через швейцарские банки
Об этом пишет Reuters .
Отмечается, что Сергей Ролдугин - виолончелист, которого правительство Швейцарии назвало "кошельком Путина". Приспешниками оказались трое россиян и один швейцарец, которые помогали ему переводить миллионы франков на счета в швейцарских банках между 2014 и 2016 годами. Окружной суд Цюриха признал их виновными и назначил штрафы в качестве наказания.
Сообщается, что преступники помогали Ролдугину управлять двумя банковскими счетами в Газпромбанке в Цюрихе, через которые проходили большие суммы, не проводя достаточных проверок. По словам государственного прокурора Яна Хоффманна, по делу фигурирует около 31,84 миллиона долларов.
"Все доказательства свидетельствуют о том, что Сергей Ролдугин является настоящим владельцем актива. А банкиры не соблюдали законы и поэтому должны быть наказаны", – добавил Хоффманн.
Ролдугин находится в санкционном списке страны как один из близких друзей Путина, однако причастность к этим средствам опровергает.
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