В Швейцарии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

Об этом сообщил Федеральный департамент общественного здравоохранения Швейцарии в Twitter.

"Первый случай был подтвержден в Швейцарии (кантон Берн)", – говорится в Twitter ведомства.

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Там отметили, что больной переносит оспу в легкой форме. Жителям страны с симптомами рекомендуется пойти к врачу.

19 и 20 мая в Бельгии, Германии, Канаде и Австралии подтвердили первые случаи обезьяньей оспы. Ранее случаи зафиксированы в Великобритании, Португалии и Испании.