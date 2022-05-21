В Швейцарии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
Первый случай заражения человека оспой обезьян зарегистрировали в Швейцарии
Об этом сообщил Федеральный департамент общественного здравоохранения Швейцарии в Twitter.
"Первый случай был подтвержден в Швейцарии (кантон Берн)", – говорится в Twitter ведомства.
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Там отметили, что больной переносит оспу в легкой форме. Жителям страны с симптомами рекомендуется пойти к врачу.
- 19 и 20 мая в Бельгии, Германии, Канаде и Австралии подтвердили первые случаи обезьяньей оспы. Ранее случаи зафиксированы в Великобритании, Португалии и Испании.
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