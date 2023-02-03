Об этом рассказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.

"Это мощный сигнал. Заявление швейцарцев о том, что они частично пересмотрели политику нейтралитета по отношению к Украине в случае неоправданной агрессии против нашей страны именно потому, что там поняли природу событий. Швейцария прошла большой путь к пониманию. Мы можем констатировать, что процесс поставок боеприпасов для зенитных систем Gepard может быть разблокирован", – отметил он.

По словам эксперта, это также дало начало дискуссии о возможности косвенной передачи вооружений.

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"Сейчас там обсуждают вопросы возможности продажи танков из своего арсенала за символическую цену в один франк любой из стран, которая согласится передать свои танки Украине. Напрямую передать они не могут из-за особенностей законодательства. Обсуждаются различные способы. Это свидетельствует о сдвигах в вопросе поддержки Украині. Это может говорить для тех, кто присоединяется к коалиции, что нет сомнений в победе Украины", - сказал Рябых.



Он добавил, что Швейцария могла бы приобщиться к поставкам ряда технологических вещей.

"Там производятся усиливающие комплектующие различных их систем. Также Швейцария является мощным производителем отдельных видов боеприпасов. Даже эти символические процессы очень мощны в плане примера, чтобы другие страны понимали, что природа этого конфликта заключается в агрессивной политике Кремля, который сознательно пошел на нарушение установленных международных правил и порядка", - подытожил эксперт.