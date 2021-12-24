В Швейцарии обнаружили более 8 тыс. поддельных COVID-сертификатов о вакцинации
В Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен обнаружили более 8 тыс. поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса
Об этом сообщает dpa International.
Согласно заявлению региональных чиновников, в швейцарском кантоне Санкт-Галлен было выдано более 8 тысяч поддельных сертификатов о вакцинации.
Подозреваемым в подделке сертификатов грозит до пяти лет лишения свободы или штраф. Как сообщили в администрации кантона, заплатившие большие суммы за поддельные справки о прививках также получили приговоры или штрафы.
Расследование сосредоточено на группе сотрудников, работающих в частном центре тестирования на коронавирус, поскольку их работа дала им доступ к национальной системе выдачи COVID-сертификатов.
Издание отмечает, что нелегальные сертификаты больше не действуют.
В кантоне Санкт-Галлен один из самых низких уровней вакцинации от COVID-19 в Швейцарии – около 61%. В целом, часть привитых в стране составляет почти 67%.
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