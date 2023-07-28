В Швейцарии нашли тело альпиниста, пропавшего без вести 37 лет назад
Вблизи швейцарской горы Матергорн в результате таяния ледника нашли останки тела немецкого альпиниста, считавшегося пропавшим без вести с 1986 года
Об этом информирует BBC .
Тело обнаружили альпинисты, которые пересекали ледник Теодул над Церматтом. Они заметили альпинистские орудия и торчавшие из-под льда походный ботинок.
Анализ ДНК показал, что тело принадлежит немецкому альпинисту, пропавшему 37 лет назад. Во время масштабной поисково-спасательной операции в 1986 году 38-летнего альпиниста, пропавшего во время похода, так и не нашли.
Отмечается, что альпийские ледники особенно чувствительны к глобальному потеплению. Поэтому почти каждое лето в результате таяния там обнаруживают "кого-то или что-то, потерянное десятилетиями". В частности, в прошлом году на леднике Алеч обнаружили обломки разбившегося в 1968 году самолета.
В 2015 году на краю ледника Маттергорн обнаружили тела двух японских альпинистов, пропавших без вести во время снежной бури в 1970 году.
- 9 апреля во французских Альпах на леднике Армансеттвзошла лавина. По меньшей мере четыре человека погибли, есть раненые и пропавшие без вести.
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