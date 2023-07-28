Об этом информирует BBC .

Тело обнаружили альпинисты, которые пересекали ледник Теодул над Церматтом. Они заметили альпинистские орудия и торчавшие из-под льда походный ботинок.

Анализ ДНК показал, что тело принадлежит немецкому альпинисту, пропавшему 37 лет назад. Во время масштабной поисково-спасательной операции в 1986 году 38-летнего альпиниста, пропавшего во время похода, так и не нашли.

Отмечается, что альпийские ледники особенно чувствительны к глобальному потеплению. Поэтому почти каждое лето в результате таяния там обнаруживают "кого-то или что-то, потерянное десятилетиями". В частности, в прошлом году на леднике Алеч обнаружили обломки разбившегося в 1968 году самолета.

В 2015 году на краю ледника Маттергорн обнаружили тела двух японских альпинистов, пропавших без вести во время снежной бури в 1970 году.