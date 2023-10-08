В Швейцарии находится одна пятая часть всех российских шпионов в Европе

Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung .

"Федеральная служба разведки (NDB) определила, что пятая часть всех офицеров российской разведки, дислоцированных в Европе, сейчас находятся в Швейцарии. Это более 80 агентов, как сообщил в начале сентября членам внешнеполитической комиссии Нацсовета высокопоставленный чиновник NDB", - говорится в сообщении. .

Адриан Ханни, историк и эксперт по спецслужбам отмечает, что страна важна для российских шпионов, поскольку "это связано с международными институтами, находящимися в Женеве". По его словам, именно в Швейцарии находится материально-техническая база для российских спецслужб.

Политик Герхард Пфистер отмечает, что опасность от российских шпионов растет, поскольку Швейцария не депортирует их, в отличие от других стран.

"Мы не должны быть наивными. Угроза со стороны российских спецслужб реальна. И она имеет тенденцию к росту, если Швейцария, в отличие от других европейских стран, будет и дальше терпеть этих людей", - говорит он. Пфистер также отметил, что "американцы или европейцы в какой-то момент спросят, почему Швейцария не останавливает деятельность российских спецслужб".

Член Национального совета Фабиан Молина отмечает, что российских шпионов, которых страна-террористка присылает под видом дипломатов, защищает "дипломатический иммунитет", поэтому необходимо, чтобы они просто покинули страну.

"Эти иностранные агенты представляют угрозу внутренней и внешней безопасности Швейцарии. Поскольку дипломатический иммунитет защищает их от судебного преследования, мы должны обеспечить, чтобы они покинули страну. Если мы хотим сохранить международную Женеву относительно чистой, федеральное правительство должно выслать иностранных агентов", - говорит Молина.

Недавно Комиссия по внешней политике одобрила предложение, требующее последовательного изгнания шпионов, однако парламент страны не активно принимает подобное решение, поскольку РФ может начать такую же политику в ответ.

"Если мы начнем выбрасывать сотрудников российского посольства из нашей страны, посольство Швейцарии в Москве через несколько дней опустеет, это точно", – комментирует эксперт по внешней политике Роланд Рино Бюхель.

Департамент иностранных дел объяснил изданию, что Федеральный совет не налагает никаких санкций в виде высылки дипломатов. Подобные случаи "не объявляются публично и их можно пересчитать по пальцам". Несмотря на это, Швейцария запрещает въезд дипломатам РФ, изгнанным из других стран - с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было выдано 270 подобных запретов.