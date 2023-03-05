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В Швейцарии идут дебаты по поводу отмены запрета на реэкспорт боеприпасов в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты

5 мартa, 2023 воскресенье
17:42
Мир

В парламенте Швейцарии ведутся ожесточенные дебаты по вопросу целесообразности отмены запрета реэкспорта боеприпасов швейцарского производства в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты

Об этом стало известно из материала общественного вещателя Швейцарии SwissInfo.

Издание сообщило, что послы Франции и Нидерландов призвали Швейцарию с целью укрепления европейской безопасности, пересмотреть свой порядок реэкспорта бронетехники и боеприпасов швейцарского производства.

"Если Украина проиграет войну, то европейская безопасность окажется под угрозой", – сказал Фредерик Журнес, посол Франции в Швейцарии.

Он, в частности, добавил, что поставки вооружений для защиты Украины помогают "защитить нашу свободу".

Добавляется, что посол Нидерландов Гедда Самсон разделяет это мнение. Она понимает смысл и назначение ведущихся в стране дебатов о нейтралитете, но швейцарские власти "должны изучить все возможности для поддержки Украины". Швейцария, по словам дипломата, приняла гораздо больше беженцев из Украины на душу населения, чем Франция или Нидерланды, но это не снимает вопросов, связанных с реэкспортом вооружений.

Издание сообщает, что заявления послов прозвучали на фоне жарких дискуссий в швейцарском парламенте по вопросу о целесообразности, возможности и условиях отмены запрета на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты. Известно, что на прошлой неделе Германия направила в адрес министра обороны Швейцарии Виолы Амхерд обращение с просьбой разрешить продать швейцарские списанные танки Leopard 2 братно их производителю - компании "Рейнметалл". Берлин мог бы тем самым пополнить свой парк таких боевых машин вместо отправленных в Украину.

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Ожидается, что парламент Швейцарии вскоре примет решение о танковом вопросе, а также о пересмотре условий реэкспорта в Украину боеприпасов швейцарского производства из третьей страны".

"Никто не просит Швейцарию поставлять оружие прямо в Украину. Мы понимаем, что это несовместимо с ее нейтралитетом, - отметил посол Фредерик Журнес. - Речь идет о реэкспорте швейцарских вооружений и боеприпасов, которые уже находятся на складах наших европейских партнеров. Если их реэкспорт будет заблокирован, это станет проблемой для Европы".

Послы двух стран не считают, что такие просьбы в адрес Берна носят сугубо символический характер, являясь способом перетащить Швейцарию на одну из сторон войны.

"На самом деле эти просьбы имеют более чем практическое значение, поскольку наши запасы (вооружений, – ред.) постепенно истощаются", – отметила посол Хедда Самсон.

  • 2 марта сообщалось, что прокуратура Швейцарии выдвинула четырем банкирам обвинения в помощи скрыть десятки миллионов швейцарских франков от имени Путина. Это одно из первых судебных дел на Западе, непосредственно касающееся якобы принадлежащих российскому президенту активов.
  • 3 марта стало известно, что министры обороны и экономики Германии Борис Писториус и Роберт Габек обратились к вице-президенту Швейцарии Виоле Амхерд с просьбой одобрить продажу 96 списанных танков Leopard 2.
ЕС
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оружие
Швейцария
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Военные новости
оружие для Украины
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