Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Швейцарии глава МВД избран новым президентом страны

В Швейцарии глава МВД избран новым президентом страны

8 декабря, 2022 четверг
04:04
Мир

Парламент Швейцарии избрал федеральным президентом страны на 2023 год министра внутренних дел Алена Берсе

Об этом сообщает Swissinfo.

"Министр внутренних дел Ален Берсе (курирует социальный блок, культуру, здравоохранение) был избран парламентом на должность федерального президента Швейцарии в 2023 году сроком на 12 месяцев. Ранее он занимал этот пост в 2018 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ален Берсе продолжит выполнять свои обязанности в качестве главы министерства, будучи "первым среди равных".

В 2022 году и президентом, и министром иностранных дел одновременно был Игнацио Кассис.

Президентов в Швейцарии выбирают на основе принципа ротации ежегодно на 12 месяцев из числа действующих министров. Помимо председательства на заседаниях Федерального совета и произнесения речей по важным поводам, президент в Швейцарии еще выполняет ключевые международные дипломатические функции. Например, он получает от послов их верительные грамоты, проводит консультации с приезжающими в страну иностранными государствами и другими высокопоставленными лицами.

  • Напомним, 20 октября в Украину с визитом находился президент Швейцарии Игнацио Кассис. Перед этим Федеральный совет Швейцарии объявил о присоединении к последним санкциям Евросоюза против России в связи с псевдореферендумами на временно оккупированных территориях Украины.
  • Швейцария также оказывает гуманитарную помощь Украине, однако отказывается от военных поставок, придерживаясь политики нейтралитета.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Швейцария
Читайте также:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергей Згурец
6 декабря, 2022 вторник
Ударное шоу продолжается после взрывов на российских авиабазах "Энгельс" и "Дягилево". Колонка Сергея Згурца
Президент України Зеленський
6 декабря, 2022 вторник
У Зеленского назвали условие, при котором состоится его первая с 24 февраля поездка за границу
Аеропорт Дягілево
6 декабря, 2022 вторник
Удары по авиабазам в тылу России вызвали шквал критики провластных блоггеров, - ISW
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.55
    Покупка 39.55
    Продажа 40.23
  • EUR
    Покупка 40.72
    Продажа 41.75
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
8 декабря
05:44
Россия модифицировала "шахеды" для обстрелов в зимний период, - ISW
05:43
Операторы работают над тем, чтобы связь держалась минимум 3 суток в случае блекаута в Украине, - Госспецсвязи
05:25
Больше санкций и статус страны-террориста: экспосол США в Украине Тейлор назвал наказание для России за ракетные обстрелы
04:58
В Британии откроют первую за 30 лет угольную шахту – она будет полностью безопасна для окружающей среды
04:31
Американское издание Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы
03:37
Массовые казни гражданских украинцев армией РФ могут быть военными преступлениями, – доклад ООН
03:10
США сняли ограничения на продажу F-16 для Турции, - СМИ
02:43
Узник, завербованный в ЧВК Вагнера: в России в свинарнике задержан дезертир, стрелявший в полицию из пулемета
02:15
"Работаем над предоставлением Украине систем ПВО": в Белом доме прокомментировали отказ Германии передать Украине ЗРК Patriot
01:46
В Перу по обвинению в коррупции арестовали президента сразу после объявления импичмента
01:19
Футбольный гранд "Реал" Мадрид закупит для Украины 20 генераторов
00:52
На российской авиабазе Дягилево после взрывов стало меньше на 9 бомбардировщиков – спутниковые фото
00:50
"Продолжим поддержку ВСУ до окончательной победы": глава Генштаба Испании Теодор Кальдерон после посещения Ирпеня и Гостомеля
00:27
В Молдове поступило сообщение о минировании посольства Украины: взрывчатки не обнаружено
00:12
"Восстановить 100% энергосистемы сейчас невозможно": Зеленский рассказал, где в Украине больше всего отключений электричества
2022, среда
7 декабря
23:52
Бронетранспортеры Dingo, гаубицы и постановщики препятствий для дронов: Германия обнародовала перечень новой военной помощи Украине
23:17
Обновлено
Мэра Чернигова Атрошенко на год отстранили от должности за указание водителю вывезти за границу Tesla жены
22:54
Эксклюзив
Кременная - это плацдарм для дальнейшего освобождения Луганщины, - председатель Северодонецкой РА Власенко
22:43
Сенат США
Комитет сената США поддержал резолюцию о признании геноцидом действий России в Украине
22:15
На фото Андрей Деркач
В США нардепу Андрею Деркачу заочно выдвинули обвинения в отмывании денег
22:06
Усик проанонсировал бой против Фьюри
21:54
За 8 дней в Грузии собрали средства на 200 генераторов для Украины
21:46
Из-за обстрела на Сумщине вблизи границы с РФ разорвались 11 мин
21:32
Россия обстреляла Печенеги в Харьковской области
21:25
Спикеры парламентов Украины, Польши и Литвы призвали мир сохранить и усилить санкционное давление на РФ
21:23
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 декабря
21:09
Инфографика
УПЛ: как выглядит таблица чемпионата Украины по футболу перед зимним перерывом
21:02
ВСУ освободили уже 1888 населенных пунктов, но еще почти столько же до сих пор в оккупации, - Зеленский
20:49
Чехия передаст Украине около €2 млн на мобильную медпомощь и жилые боксы для переселенцев
20:39
Подоляк
"На 50-100 км": Подоляк спрогнозировал демилитаризацию пограничья РФ
20:34
Четверо полицейских из Черкасской области погибли, подорвавшись на вражеских минах в Херсонской области
20:22
Канада и Нидерланды присоединились к делу Украины против России в Международном суде ООН
20:14
"Возможен апокалипсис": Кличко допустил полное отключение в Киеве воды, электричества и тепла
20:08
Великобритания приобретет тысячи новых противотанковых средств после передачи запасов Украине
20:06
Роналду может стать одноклубником Зинченко в "Арсенале"
20:05
OPINION
Давайте находить свет в себе
19:59
Правительство Британии закупит тысячи ракетных комплексов NLAW, эффективных в Украине
19:54
Дроны, банки, телеканалы: ЕС объявил о 9-м пакете санкций против РФ
19:43
"Черноморец" и "Рух" сыграли вничью в заключительном матче УПЛ перед зимним перерывом
19:41
Рамзан Кадыров
ЕС планирует ввести санкции против семьи Кадырова, - Bild
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV