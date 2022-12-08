В Швейцарии глава МВД избран новым президентом страны
Парламент Швейцарии избрал федеральным президентом страны на 2023 год министра внутренних дел Алена Берсе
Об этом сообщает Swissinfo.
"Министр внутренних дел Ален Берсе (курирует социальный блок, культуру, здравоохранение) был избран парламентом на должность федерального президента Швейцарии в 2023 году сроком на 12 месяцев. Ранее он занимал этот пост в 2018 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Ален Берсе продолжит выполнять свои обязанности в качестве главы министерства, будучи "первым среди равных".
В 2022 году и президентом, и министром иностранных дел одновременно был Игнацио Кассис.
Президентов в Швейцарии выбирают на основе принципа ротации ежегодно на 12 месяцев из числа действующих министров. Помимо председательства на заседаниях Федерального совета и произнесения речей по важным поводам, президент в Швейцарии еще выполняет ключевые международные дипломатические функции. Например, он получает от послов их верительные грамоты, проводит консультации с приезжающими в страну иностранными государствами и другими высокопоставленными лицами.
- Напомним, 20 октября в Украину с визитом находился президент Швейцарии Игнацио Кассис. Перед этим Федеральный совет Швейцарии объявил о присоединении к последним санкциям Евросоюза против России в связи с псевдореферендумами на временно оккупированных территориях Украины.
- Швейцария также оказывает гуманитарную помощь Украине, однако отказывается от военных поставок, придерживаясь политики нейтралитета.
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