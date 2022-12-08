В Швейцарии глава МВД избран новым президентом страны

Об этом сообщает Swissinfo.

"Министр внутренних дел Ален Берсе (курирует социальный блок, культуру, здравоохранение) был избран парламентом на должность федерального президента Швейцарии в 2023 году сроком на 12 месяцев. Ранее он занимал этот пост в 2018 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ален Берсе продолжит выполнять свои обязанности в качестве главы министерства, будучи "первым среди равных".

В 2022 году и президентом, и министром иностранных дел одновременно был Игнацио Кассис.

Президентов в Швейцарии выбирают на основе принципа ротации ежегодно на 12 месяцев из числа действующих министров. Помимо председательства на заседаниях Федерального совета и произнесения речей по важным поводам, президент в Швейцарии еще выполняет ключевые международные дипломатические функции. Например, он получает от послов их верительные грамоты, проводит консультации с приезжающими в страну иностранными государствами и другими высокопоставленными лицами.

Напомним, 20 октября в Украину с визитом находился президент Швейцарии Игнацио Кассис. Перед этим Федеральный совет Швейцарии объявил о присоединении к последним санкциям Евросоюза против России в связи с псевдореферендумами на временно оккупированных территориях Украины.

Швейцария также оказывает гуманитарную помощь Украине, однако отказывается от военных поставок, придерживаясь политики нейтралитета.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb