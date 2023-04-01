В Швейцарии два поезда сошли с рельсов из-за урагана, по меньшей мере 15 пострадавших

Об этом пишут 20Minuten.

В пятницу по северной части Альп пронесся ураган "Матис". В низинах были зафиксированы порывы ветра более 100 км/ч. Федеральное правительство Швейцарии объявило уровень опасности 3 (значительная опасность).

Так, поезд Aare Seeland mobil сошел с рельсов у станции Lüscherz BE: полиция сообщила о по меньшей мере трех травмированных.

Другой поезд сошел с рельсов в Бюрни-цум-Хоф, журналисты информируют о по меньшей мере 12 пострадавших, 9 взрослых и 3 детей. Один человек получил тяжелые травмы.

Отмечается, что железнодорожные маршруты закрыли из-за аварий.