В Швейцарии два поезда сошли с рельсов из-за урагана, по меньшей мере 15 пострадавших
В пятницу 31 марта два региональных поезда Швейцарии сошли с рельсов, в результате чего более 10 человек пострадали. В стране зафиксировали ветер, скоростью более 100 км/ч
Об этом пишут 20Minuten.
В пятницу по северной части Альп пронесся ураган "Матис". В низинах были зафиксированы порывы ветра более 100 км/ч. Федеральное правительство Швейцарии объявило уровень опасности 3 (значительная опасность).
Так, поезд Aare Seeland mobil сошел с рельсов у станции Lüscherz BE: полиция сообщила о по меньшей мере трех травмированных.
Другой поезд сошел с рельсов в Бюрни-цум-Хоф, журналисты информируют о по меньшей мере 12 пострадавших, 9 взрослых и 3 детей. Один человек получил тяжелые травмы.
Отмечается, что железнодорожные маршруты закрыли из-за аварий.
- Напомним, ранее в Греции столкнулись два поезда, премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что одна из крупнейших железнодорожных катастроф произошла из-за "трагической человеческой ошибки"
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