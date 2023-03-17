В Швейцарии был принят закон о преследовании за преступления агрессии

Об этом информирует Reuters .

Новый закон поддержали 127 депутатов швейцарского парламента. Против выступили 53 депутата.

"Включение в законодательство Швейцарии преступления агрессии позволило бы ей усилить борьбу с безнаказанностью за тяжкие преступления в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении парламента.

Преступление агрессии, согласно этому закону, определено как "вторжение или попытка установить политический и военный контроль над другим суверенным государством". Принятие данного законопроекта приближает законодательство Швейцарии к соответствию поправкам, принятым в Римский устав Международного уголовного суда.

Издание пишет, что голосование по принятию закона об уголовном преследовании за преступления агрессии состоялось через несколько часов после того, как следственный орган ООН заявил, что имеет "умные основания" квалифицировать актами агрессии вторжение России в Украину и ее нападения на украинских защитников.