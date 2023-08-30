В Швейцарии будут судить экс-офицера белорусского "эскадрона смерти", причастного к похищению оппозиционеров

Об этом пишет белорусский правозащитный центр "Весна".

Экс-офицера специального отряда быстрого реагирования МВД Беларуси Юрия Гаравского подозревают в причастности к убийствам политических оппонентов Лукашенко еще в 1999 году. Его будут судить по статье об исчезновении людей.

Отмечается, что суд состоится в одном из кантонов Швейцарии. Согласно швейцарскому законодательству, за это ему может грозить от 1 года до 20 лет тюрьмы. Сам Юрий рассчитывает на испытательный срок.

Таким образом, Гаравский станет первым гражданином Беларуси, который предстает перед судом за насильственное исчезновение людей. Кроме того, это первое применение специального положения, предусматривающего уголовную ответственность за это преступление в Швейцарии.