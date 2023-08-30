В Швейцарии будут судить экс-офицера белорусского "эскадрона смерти", причастного к похищению оппозиционеров
В сентябре бывший член белорусского спецотряда "эскадрон смерти", признавшийся в причастности к похищению политических оппонентов президента Беларуси Александра Лукашенко, предстанет перед судом в Швейцарии
Об этом пишет белорусский правозащитный центр "Весна".
Экс-офицера специального отряда быстрого реагирования МВД Беларуси Юрия Гаравского подозревают в причастности к убийствам политических оппонентов Лукашенко еще в 1999 году. Его будут судить по статье об исчезновении людей.
Отмечается, что суд состоится в одном из кантонов Швейцарии. Согласно швейцарскому законодательству, за это ему может грозить от 1 года до 20 лет тюрьмы. Сам Юрий рассчитывает на испытательный срок.
Таким образом, Гаравский станет первым гражданином Беларуси, который предстает перед судом за насильственное исчезновение людей. Кроме того, это первое применение специального положения, предусматривающего уголовную ответственность за это преступление в Швейцарии.
- В 2019 году Гаравский рассказал изданию DW об убийствах в 1999—2003 годах оппозиционных политиков, выступавших против президента Александра Лукашенко. Он заявил, что лично участвовал в преступлениях по "приказу сверху".
- По словам Гаравского, вместе с другими бойцами СОШР он принимал участие в похищении и убийстве бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-председателя Центризбиркома Виктора Гончара и поддерживавшего оппозицию бизнесмена Анатолия Красовского.
- Гаравский утверждал, что приказ о задержании оппозиционеров отдавал учредитель СОШР подполковник Дмитрий Павличенко. По его словам, именно Павличенко застрелил политиков и бизнесмена.
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