Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика В Швейцарии будут судить четырех банкиров, которые помогали скрывать состояние Путина

В Швейцарии будут судить четырех банкиров, которые помогали скрывать состояние Путина

2 мартa, 2023 четверг
16:28
Экономика

Прокуратура Швейцарии выдвинула четырем банкирам обвинения в помощи скрыть десятки миллионов швейцарских франков от имени Путина. Это одно из первых судебных дел на Западе, которое непосредственно касается якобы принадлежащих российскому президенту активов

Об этом сообщает Financial Times.

Четыре обвиняемых были сотрудниками швейцарской дочерней компании Газпромбанка, в том числе ее исполнительный директор Роман Абдулин.

Согласно обвинительному выводу, копию которого суд Цюриха предоставил Financial Times, банкиры проявили преступную халатность, позволив открыть счета в Швейцарии от имени Сергея Ролдугина, виолончелиста и крестного отца дочери Путина, не ставя под сомнение происхождение поступающих через них средств.

"Общеизвестно, что президент России Путин официально имеет доход чуть более 100 000 швейцарских франков и не богат, но на самом деле владеет огромными активами, которыми руководят приближенные к нему люди, - говорится в обвинительном заключении. "Ролдугин... [был подставным лицом" – добавляют прокуроры.

Представитель Газпромбанка Швейцарии, находящийся в процессе сворачивания своей деятельности в результате международных санкций против России, возразил обвинения против сотрудников банка, но отказался предоставлять дальнейшие комментарии относительно "продолжающегося судебного процесса".

Прокуроры утверждают, что в Газпромбанке на Ролдугина была проведена минимальная надлежащая проверка.

Согласно обвинительному заключению, банкиры подписали декларации о том, что виолончелист не является "политически значимым лицом" – формальное определение, которое вызвало бы дополнительную проверку – несмотря на широкое распространение публичных сообщений о его связях с Кремлем и Путиным.

Счета, открытые банкирами в Швейцарии, указывали на то, что Ролдугин имел активы минимум на $50 млн и планировал ежегодно переводить в страну более $10 млн через сложный водопадподставных компаний и счетов. "Задекларированные активы в целом никоим образом не походили на собственные активы Ролдугина", - утверждает прокуратура.

В официальном банковском досье на Ролдугина содержалась только печать данных вебсайта Мариинского театра в Санкт-Петербурге, где Ролдугин был дирижером, и единственный отрицательный результат поиска в базе данных Worldcheck, проверяющей соблюдение требований законодательства.

Прокуроры утверждают, что обвиняемые были полностью осведомлены о подлинном значении и связях Ролдугина.

В обвинительном заключении также подробно описано, как компании, созданные по имени Ролдугина, были учреждены должностными лицами банка "Россия", которые пытались скрыть свою причастность, используя анонимные адреса электронной почты.

"Банк "Россия" является банком ведущих российских политиков, а его мажоритарный акционер и глава правления [Юрий Ковальчук] считается казначеем Путина", - отмечается в обвинительном заключении.

Дело было открыто в результате утечки Панамского архива в 2016 году.

Международный консорциум медиаорганизация, включая немецкий журнал Der Spiegel и британскую газету Guardian, на основе анализа документов выделил дела Ролдугина, подчеркнув его близость к Путину, банку "Россия" и огромное непонятное состояние.

Finma, швейцарский регулятор финансовых рынков, начал расследование против Газпромбанка в результате утечки информации. В 2018 году регулятор пришел к выводу, что банк "серьезно нарушил требования по должной осмотрительности в борьбе с отмыванием денег в период с 2006 по 2016 год", и наложил на него строгие штрафы.

Он также подал жалобу в кантональную прокуратуру Цюриха, что привело к официальному уголовному расследованию.

Прокуроры требуют тюремного заключения для всех четырех банкиров. Судебный процесс начнется в Цюрихе 8 марта.

Криминал
Владимир Путин
Швейцария
Читайте также:
Омікрон
1 мартa, 2023 среда
В шести областях Украины обнаружили новый мутированный штамм коронавируса Omicron XBB.1.5
28 февраля, 2023 вторник
Журналистка 5 канала подверглась кибербуллингу после вопроса Зеленскому
Майк Тайсон
1 мартa, 2023 среда
Майк Тайсон назвал тяжеловеса с самым мощным ударом в истории
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.47
    Покупка 38.47
    Продажа 39.35
  • EUR
    Покупка 40.28
    Продажа 41.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
2 мартa
17:17
Соучредитель "Монобанка" призвал украинских предпринимателей вкладывать деньги в производство высокоточного оружия
17:04
В Украине открыли первый банк хранения крови
16:55
В Минздраве заявили, что зимняя волна коронавируса может завершиться через 2 недели
16:48
Эксклюзив
Дискуссия о передаче Украине боевых самолетов западного производства продвигается быстрее, чем мы представляем, - военный эксперт Киричевский
16:40
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:29
Россияне обстреляли из дронов очередь за гуманитарной помощью на Херсонщине, есть раненые, среди них ребенок
16:25
днр
На временно оккупированной территории Луганской области автовладельцев заставляют перерегистрировать номерные знаки на российские
16:16
Парламент Молдовы осудил российскую агрессию против Украины
16:04
Одного из мужчин россияне расстреляли в авто: в Бородянке обнаружили новое захоронение мирных жителей
16:00
OPINION
"Гляйвиц" на Брянщине
15:54
ПЦУ
ПЦУ опубликовала традиционный и обновленный календарь религиозных праздников в марте
15:53
Маляр развенчала три российских нарратива о Бахмуте, которые распространяют пропагандисты
15:29
Министры G20 не согласовали позицию по войне в Украине: опубликован итоговый документ
15:29
Олаф Шольц
Мир не может быть заключен за спиной Украины, – Шольц
15:14
Новости компаний
Авто от благотворителей спасло 28 раненых на фронте
15:10
Сухо, без существенных осадков: прогноз погоды на 3 марта от Натальи Диденко
15:09
Обновлено
Обстрел многоэтажки в Запорожье: известно о трех погибших, под завалами могут быть люди
15:07
Экс-премьер Литвы Кубилюс спрогнозировал вступление Украины в ЕС в 2029 году
14:55
Приднестровье
В Молдове расцветают признаки гибридной войны, в то же время Украина готова к угрозе из Приднестровья, - Гуменюк
14:50
Блинкен и Лавров общались на полях саммита G20 менее 10 минут: Reuters узнало детали разговора
14:31
Россияне экономят ракеты, но угроза ударов не уменьшилась: в Черном море до сих пор находятся 4 ракетоносителя
14:27
В Киеве установили новую систему оповещения, которая может неделю работать без света
14:17
Эксклюзив
Владимир Огрызко
Поставок Китаем летального оружия России не будет, - дипломат Огрызко
14:09
Оккупанты на Запорожье задолжали бюджетникам зарплату за 2 месяца, – Центр нацсопротивления
14:09
McDonald's вскоре возобновит работу ресторанов в Днепре и Одессе
14:03
Россияне обстреляли Белозерку, ранены два человека
14:03
В России во время испытаний на Ульяновском авиазаводе взорвался военно-транспортный самолет Ил-76МД
14:01
OPINION
Юрий Бутусов
Самый тяжелый приказ – стоять насмерть
14:00
Проукраинские активисты закрасили рекламу ЧВК Вагнера и нарисовали более 130 граффити в Крыму
13:43
На Харьковщине автомобиль подорвался на мине: погибли четверо гражданских
13:39
iPad
Пострадавшие в результате боевых действий школы получили более 4 тыс. iPad
13:36
В РФ заявили об "украинской ДРГ" в Брянской области. В ГУР назвали эти события внутренним противостоянием между гражданами России
13:33
Блинкен на саммите G20 будет призывать Россию продлить и расширить "зерновое соглашение", – Госдеп
13:20
права
Теперь украинцы могут обменять водительские права в Словакии
13:02
"Бойтесь своих партизан": Подоляк заявил о непричастности Украины к взрывам в РФ
12:52
В Украине будут судить 41 депутата госдумы РФ, проголосовавшего за признание независимости "ДНР" и "ЛНР"
12:51
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 2 марта: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
12:34
ФСБ
В России задержан мужчина "за сотрудничество с украинской разведкой"
12:27
Алексей Данилов
Данилов анонсировал изменение стратегии деоккупации Крыма
12:20
Украине нужна авиация, а также танки, чтобы пробить линию атаки России, - глава спецкомитета по обороне Великобритании
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV