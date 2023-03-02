Об этом сообщает Financial Times.

Четыре обвиняемых были сотрудниками швейцарской дочерней компании Газпромбанка, в том числе ее исполнительный директор Роман Абдулин.

Согласно обвинительному выводу, копию которого суд Цюриха предоставил Financial Times, банкиры проявили преступную халатность, позволив открыть счета в Швейцарии от имени Сергея Ролдугина, виолончелиста и крестного отца дочери Путина, не ставя под сомнение происхождение поступающих через них средств.

"Общеизвестно, что президент России Путин официально имеет доход чуть более 100 000 швейцарских франков и не богат, но на самом деле владеет огромными активами, которыми руководят приближенные к нему люди, - говорится в обвинительном заключении. "Ролдугин... [был подставным лицом" – добавляют прокуроры.

Представитель Газпромбанка Швейцарии, находящийся в процессе сворачивания своей деятельности в результате международных санкций против России, возразил обвинения против сотрудников банка, но отказался предоставлять дальнейшие комментарии относительно "продолжающегося судебного процесса".

Прокуроры утверждают, что в Газпромбанке на Ролдугина была проведена минимальная надлежащая проверка.

Согласно обвинительному заключению, банкиры подписали декларации о том, что виолончелист не является "политически значимым лицом" – формальное определение, которое вызвало бы дополнительную проверку – несмотря на широкое распространение публичных сообщений о его связях с Кремлем и Путиным.

Счета, открытые банкирами в Швейцарии, указывали на то, что Ролдугин имел активы минимум на $50 млн и планировал ежегодно переводить в страну более $10 млн через сложный водопадподставных компаний и счетов. "Задекларированные активы в целом никоим образом не походили на собственные активы Ролдугина", - утверждает прокуратура.

В официальном банковском досье на Ролдугина содержалась только печать данных вебсайта Мариинского театра в Санкт-Петербурге, где Ролдугин был дирижером, и единственный отрицательный результат поиска в базе данных Worldcheck, проверяющей соблюдение требований законодательства.

Прокуроры утверждают, что обвиняемые были полностью осведомлены о подлинном значении и связях Ролдугина.

В обвинительном заключении также подробно описано, как компании, созданные по имени Ролдугина, были учреждены должностными лицами банка "Россия", которые пытались скрыть свою причастность, используя анонимные адреса электронной почты.

"Банк "Россия" является банком ведущих российских политиков, а его мажоритарный акционер и глава правления [Юрий Ковальчук] считается казначеем Путина", - отмечается в обвинительном заключении.

Дело было открыто в результате утечки Панамского архива в 2016 году.

Международный консорциум медиаорганизация, включая немецкий журнал Der Spiegel и британскую газету Guardian, на основе анализа документов выделил дела Ролдугина, подчеркнув его близость к Путину, банку "Россия" и огромное непонятное состояние.

Finma, швейцарский регулятор финансовых рынков, начал расследование против Газпромбанка в результате утечки информации. В 2018 году регулятор пришел к выводу, что банк "серьезно нарушил требования по должной осмотрительности в борьбе с отмыванием денег в период с 2006 по 2016 год", и наложил на него строгие штрафы.

Он также подал жалобу в кантональную прокуратуру Цюриха, что привело к официальному уголовному расследованию.

Прокуроры требуют тюремного заключения для всех четырех банкиров. Судебный процесс начнется в Цюрихе 8 марта.