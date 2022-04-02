В Швейцарии 10 тысяч человек вышли на акцию против войны в Украине

Об этом сообщает The Local.



Бенуа Гайяр – представитель профсоюза, выступившего соорганизатором марша, сказал, что тот факт, что "10 000 человек пережили холод" показывает, что "эта война никого не оставила равнодушным".



По словам организаторов, демонстрация была направлена на то, чтобы подтолкнуть Швейцарию к активному участию в усилиях по прекращению огня и полному выводу российских войск.



Демонстранты также требовали большей поддержки украинских беженцев и последующих санкций против России, в частности, уменьшения зависимости от российской нефти и газа.



"Мир сейчас, без газа, без войны", - было написано на одном большом баннере, а женщина подняла табличку с изображением Путина с красным отпечатком руки на лице с требованием "Прекратите торговлю с террористами".







Беженцы из Украины, приехав в Швейцарию, должны зарегистрироваться в одном из Федеральных центров 90 дней после прибытия. Впоследствии украинцам предоставляют удостоверение S. Что означает статус защищенного лица S, объясняем в статье.