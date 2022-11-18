В Швеции заявили об обнаружении остатков взрывчатки рядом с "Северными потоками"

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В службе безопасности Швеции заявили, что задокументированы серьезные повреждения.

"Расследование большое и сложное. Продолжающееся досудебное расследование должно показать, можно ли кому-то вручить подозрение и впоследствии привлечь к ответственности", - сообщили в ведомстве.

Служба безопасности Швеции проводила расследование на месте преступления при поддержке береговой охраны, вооруженных сил и полицейского управления.

26 сентября в трубопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления. Впоследствии стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море произошли взрывы.

29 октября российское министерство обороны назвало военных Великобритании виновными в "планировании, обеспечении и реализации" подрыва подводной части газопроводов "Северный поток -1" и "Северный поток - 2".

По мнению экскомандующего Объединенными силами Королевства, Россия могла обвинить ВМС Британии в подрыве Nord Stream, чтобы иметь повод атаковать европейскую энергетическую инфраструктуру.

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