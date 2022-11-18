В Швеции заявили об обнаружении остатков взрывчатки рядом с "Северными потоками"
Служба безопасности Швеции заявила, что на "Северных потоках" найдены остатки взрывчатки рядом с газопроводами, что свидетельствует о диверсии
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В службе безопасности Швеции заявили, что задокументированы серьезные повреждения.
"Расследование большое и сложное. Продолжающееся досудебное расследование должно показать, можно ли кому-то вручить подозрение и впоследствии привлечь к ответственности", - сообщили в ведомстве.
Служба безопасности Швеции проводила расследование на месте преступления при поддержке береговой охраны, вооруженных сил и полицейского управления.
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