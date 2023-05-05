В Швеции заочно арестовали активиста, который жег Кораны, – СМИ

Об этом сообщает Aftonbladet .

Против Паладана в Швеции ведется расследование по обвинениям в разжигании расовой ненависти, оскорблении и грубом нападении на государственного служащего. Он отказался приехать на допрос, поэтому прокуратура, по информации СМИ, ходатайствовала о его заочном аресте.

Решение означает, что правоохранители Швеции могут арестовать активиста во время пересечения им границы со стороны Дании, где он сейчас находится, или если он появится где-нибудь в Швеции. В то же время, полиция и прокуратура Швеции официально не подтвердили данные об аресте.