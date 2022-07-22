Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

В городке Молилла на юге страны температура воздуха достигла 37,2 °C. Сейчас это самый высокий показатель за последние 75 лет. Ранее подобный уровень жары фиксировали только в 1947 году, когда столбик термометра достиг 38 °C.

Однако по состоянию на 22 июля температура снова снизилась до около 23 °C.

Город Молилла называют "температурной столицей Швеции", потому что именно там часто регистрируют как жаркие, так и холодные температурные рекорды.

Сильная жара, охватившая Европу, неуклонно двигается к востоку. Италия, Польша и Словения объявили самый высокий уровень предупреждения о жаре, по всему континенту горят лесополосы.

В Португалии по состоянию на 10 июля из-за лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, травмировались 29 человек

А в Великобритании 15 июля объявили чрезвычайную ситуацию после красного предупреждения об аномальной жаре.

Во Франции и Испании бушуют лесные пожары, тысячи людей вынуждены покинуть свои дома и спасаться

18 июля британский аэропорт останавливал работу из-за повреждения аномальной жарой взлетной полосы

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