В Швеции зафиксировали самую жаркую погоду за последние 75 лет
За прошедшие сутки в Швеции зарегистрировали самую высокую за более чем полвека температуру воздуха
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.
В городке Молилла на юге страны температура воздуха достигла 37,2 °C. Сейчас это самый высокий показатель за последние 75 лет. Ранее подобный уровень жары фиксировали только в 1947 году, когда столбик термометра достиг 38 °C.
Однако по состоянию на 22 июля температура снова снизилась до около 23 °C.
Город Молилла называют "температурной столицей Швеции", потому что именно там часто регистрируют как жаркие, так и холодные температурные рекорды.
- Сильная жара, охватившая Европу, неуклонно двигается к востоку. Италия, Польша и Словения объявили самый высокий уровень предупреждения о жаре, по всему континенту горят лесополосы.
- В Португалии по состоянию на 10 июля из-за лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, травмировались 29 человек
- А в Великобритании 15 июля объявили чрезвычайную ситуацию после красного предупреждения об аномальной жаре.
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