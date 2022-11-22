В Швеции задержаны два человека по подозрению в шпионаже
Во вторник, 22 ноября, власти Швеции сообщили, что двух человек арестовали по подозрению в шпионаже
Об этом сообщает AP .
Отмечают, что два человека арестовали утром во вторник, 22 ноября, в Стокгольме. Один из арестованных обвиняется в "грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и иностранного государства".
Прокуратура заявила, что расследование продолжается уже "некоторое время". Местные СМИ отмечают, что шпионаж начался еще в 2013 году. Спикер службы внутренней безопасности Швеции Фредрик Хултгрен Фриберг сообщил одному из медиа, что "возникла необходимость быстро арестовать подозреваемых".
В задержании двух человек участвовали также два вертолета от ВС Швеции и элитный тактический отряд полиции.
Также прокуратура не сообщила, в пользу которой страны шпионили два человека. Впрочем, отметила, что это не связано с недавним обвинением двух братьев, которые шпионили в пользу РФ.
- 12 ноября стало известно, что Шведская прокуратура выдвинула подозрение в десятилетнем шпионаже в пользу России двум братьям, работавшим на службы безопасности страны.
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