В Швеции впервые вынесли обвинительный приговор за сожжение Корана
Человек, сжегший Коран в Швеции, впервые признан шведским судом виновным в разжигании межэтнической ненависти и приговорен к условному сроку
Об этом пишет BBC.
Ранее шведская прокуратура не предъявляла обвинений против подобных протестов, заявляя, что эта акция подпадает под законодательство о свободе слова и самовыражении.
Окружной суд Линчепинга в центральной Швеции признал 27-летнего мужчину виновным в "агитации против этнической группы", заявив, что его действия "нацелены на мусульман, а не на ислам как религию" и "вряд ли можно сказать, что их цель была объективной и беспристрастной дискуссией".
В сентябре 2020 года этот мужчина записал видеоклип у собора Линчепинга, на котором было показано, как он сжигает на гриле завернутый в бекон Коран, над которым прикреплена надпись с унизительным замечанием в адрес пророка Мухаммеда.
- 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Паладан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент. 28 июня, в день начала мусульманского праздника Курбан-байрам, власти Швеции снова дали разрешение на проведение демонстрации, во время которой у мечети в Стокгольме сожгли копию Корана.
- 2 июля МИД Ирана заявил , что не будет отправлять в Швецию нового посла в знак протеста против сожжения Корана в Стокгольме.
- 15 июля полиция Стокгольма дала разрешение на акцию протеста с сожжением Библии и Торы у посольства Израиля в Швеции. В конце июля шведская полиция объявила о проведении спецмер национального уровня из-за ухудшения ситуации с безопасностью и повышения риска терактов из-за сожжения Корана.
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