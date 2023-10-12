В Швеции впервые вынесли обвинительный приговор за сожжение Корана

Об этом пишет BBC.

Ранее шведская прокуратура не предъявляла обвинений против подобных протестов, заявляя, что эта акция подпадает под законодательство о свободе слова и самовыражении.

Окружной суд Линчепинга в центральной Швеции признал 27-летнего мужчину виновным в "агитации против этнической группы", заявив, что его действия "нацелены на мусульман, а не на ислам как религию" и "вряд ли можно сказать, что их цель была объективной и беспристрастной дискуссией".

В сентябре 2020 года этот мужчина записал видеоклип у собора Линчепинга, на котором было показано, как он сжигает на гриле завернутый в бекон Коран, над которым прикреплена надпись с унизительным замечанием в адрес пророка Мухаммеда.