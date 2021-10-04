В Швеции в ДТП погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда

Об этом сообщает SVT .

В Швеции погиб в дорожно-транспортном происшествии автор карикатур на пророка Мухаммеда 75-летний Ларс Вилкс.

ДТП произошло 3 октября на трассе возле города Маркарюд на юге Швеции.

Как отмечается, автомобиль, в котором находился Вилкс и двое охранников, столкнулся с грузовиком. Обе машины загорелись.

Охранники Уилкса погибли вместе с ним. Водитель грузовика попал в больницу.

В полиции отметили, что обстоятельства аварии пока неизвестны до конца. Но по предварительным данным, нет оснований предполагать, что в ДТП участвовал кто-то еще.

Как известно, Ларс Вилкс жил под охраной полиции с тех пор, как в 2007 году нарисовал собаку с головой мусульманского пророка Мухаммеда и оказался в списке "главных врагов ислама". Карикатуру опубликовали шведские и датские газеты.

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