В Швеции украли 100 камер контроля скорости, такие же обнаружили на российских беспилотниках
В Швеции продолжают исчезать камеры контроля скорости, такие же россияне используют для производства самодельных беспилотников во время войны в Украине
Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.
Отмечается, что за последние 24 часа вдоль трассы между Хофорсом и Фалуном было похищено по меньшей мере три камеры контроля скорости. Еще двое были украдены в городке Хедемора. Воровство сейчас расследует полиция.
В металлических шкафах вдоль трасс находятся фотоаппараты Canon. Точно такие же камеры были обнаружены в российских самодельных беспилотниках "Орлан-10".
В полиции безопасности Швеции заявляют, что им известна информация о связях между кражами на шведских дорогах и российскими беспилотниками.
"Но у нас нет возможности вдаваться в подробности или рассказывать о нашей разведывательной работе", - сказал пресс-секретарь Säpo Фредрик Хультгрен-Фриберг.
По данным Шведской транспортной администрации, за последние месяцы по всей стране было похищено около сотни камер слежения за дорожным движением.
В большинстве случаев шкафы камер были сломаны, и воры извлекали всю оснастку. В шкафу находится камера, радар, вспышка и процессор. Похоже, что именно фотоаппарат и был целью воров.
- 20 октября Совет ЕС утвердил санкции в отношении Ирана за поставку беспилотников , нанесших удары по Украине. Страны ЕС решили заморозить активы 3 физических лиц и 1 организации, ответственных за поставки БПЛА, а также готовы распространить санкции на еще 4 иранские организации, фигурировавшие в предыдущем списке санкций.
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