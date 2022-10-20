Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

Отмечается, что за последние 24 часа вдоль трассы между Хофорсом и Фалуном было похищено по меньшей мере три камеры контроля скорости. Еще двое были украдены в городке Хедемора. Воровство сейчас расследует полиция.

В металлических шкафах вдоль трасс находятся фотоаппараты Canon. Точно такие же камеры были обнаружены в российских самодельных беспилотниках "Орлан-10".

В полиции безопасности Швеции заявляют, что им известна информация о связях между кражами на шведских дорогах и российскими беспилотниками.

"Но у нас нет возможности вдаваться в подробности или рассказывать о нашей разведывательной работе", - сказал пресс-секретарь Säpo Фредрик Хультгрен-Фриберг.

По данным Шведской транспортной администрации, за последние месяцы по всей стране было похищено около сотни камер слежения за дорожным движением.

В большинстве случаев шкафы камер были сломаны, и воры извлекали всю оснастку. В шкафу находится камера, радар, вспышка и процессор. Похоже, что именно фотоаппарат и был целью воров.

20 октября Совет ЕС утвердил санкции в отношении Ирана за поставку беспилотников , нанесших удары по Украине. Страны ЕС решили заморозить активы 3 физических лиц и 1 организации, ответственных за поставки БПЛА, а также готовы распространить санкции на еще 4 иранские организации, фигурировавшие в предыдущем списке санкций.

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