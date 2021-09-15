В Швеции суд вынес приговор шпиону, который передавал РФ коммерческие секреты
Окружной суд шведского города Гетеборга приговорил 47-летнего местного жителя к трем годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу России
Об этом сообщается на SVT .
Известно, что 47-летний обвиняемый был задержан в феврале 2019 года в ресторане в центре Стокгольма после встречи с сотрудником российской спецслужбы, который действовал под прикрытием дипломатической неприкосновенности.
В ходе расследования было установлено, что шпион передавал РФ торговые секреты производителя грузовиков Scania. В то же время в части, которая касалась информации о компании Volvo, он был оправдан.
Решением Окружного суда Гетеборга мужчина приговорен к трем годам лишения свободы.
"Мы считаем, что это оправданное наказание за то, что он сделал, и за возможные причиненные убытки", - отметил представитель обвинения Матс Хагелин.
Имя заключенного, а также россиянина, которому будто бы помогал швед, следствие не приводит.
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