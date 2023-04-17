В Швеции стартуют самые большие за четверть века военные учения, Украина – среди участниц
В Швеции 17 апреля начинаются военные учения Aurora 23, в которых примут участие армия, военно-морской флот, авиация и национальная гвардия совместно с международными партнерами
Об этом сообщают на сайте вооруженных сил Швеции.
"Аврора 23" является самыми большими учениями такого рода за более чем 25 лет, – говорят в вооруженных силах Швеции. Их целью является усиление потенциала противодействия вооруженному нападению на Швецию.
К учениям присоединятся 14 стран и около 26 000 мужчин и женщин. Странами-участниками, кроме хозяйки учений Швеции, станут США, Великобритания, Финляндия, Польша, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Дания, Австрия, Германия и Франция.
Учения пройдут в воздухе, на земле и на море в разных частях страны, в основном на юге Швеции, на Готланде и вокруг него. Для проведения учений участники будут в основном использовать собственные учебные площадки и полигоны вооруженных сил, но также будут проводить мероприятия на частных территориях.
"Обучение является хорошим способом усилить и проверить наши военные возможности. Таким образом, проведение масштабных и расширенных учений является ключевым для создания более прочной защиты", - добавляют в вооруженных силах Швеции.
- 17 апреля ВМС Южной Кореи, Соединенных Штатов и Японии начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря.
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