Об этом сообщают на сайте вооруженных сил Швеции.

"Аврора 23" является самыми большими учениями такого рода за более чем 25 лет, – говорят в вооруженных силах Швеции. Их целью является усиление потенциала противодействия вооруженному нападению на Швецию.

К учениям присоединятся 14 стран и около 26 000 мужчин и женщин. Странами-участниками, кроме хозяйки учений Швеции, станут США, Великобритания, Финляндия, Польша, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Дания, Австрия, Германия и Франция.

Учения пройдут в воздухе, на земле и на море в разных частях страны, в основном на юге Швеции, на Готланде и вокруг него. Для проведения учений участники будут в основном использовать собственные учебные площадки и полигоны вооруженных сил, но также будут проводить мероприятия на частных территориях.

"Обучение является хорошим способом усилить и проверить наши военные возможности. Таким образом, проведение масштабных и расширенных учений является ключевым для создания более прочной защиты", - добавляют в вооруженных силах Швеции.